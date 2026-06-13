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Trabalhadores iniciam remoção do nome de Trump do Kennedy Center

Nome do republicano será retirado após decisão da Justiça

Estadão Conteúdo

Kennedy Center
Trabalhadores iniciam remoção do nome de Trump do Kennedy Center Heather Diehl/Getty Images/AFP

O nome do presidente Donald Trump começou a ser removido da fachada do Kennedy Center na manhã deste sábado, 13. A retirada do prefixo “The Donald J. Trump and” em letras douradas acima do “The John F. Kennedy Center for the Performing Arts”, adicionado em dezembro do ano passado, é acompanhada por uma multidão aos gritos de “tirem isso” e também por aplausos.

No final de maio, uma decisão judicial entendeu que o conselho do Centro de Artes excedeu a autoridade legal ao “renomear unilateralmente” o espaço em homenagem ao presidente Trump.

O prazo para a retirada de quaisquer referências ao presidente ao Kennedy Center se encerrou na sexta, 12. No entanto, a administração do centro pediu uma prorrogação do prazo até o meio-dia deste sábado devido às tempestades que atingiram a região de Washington.

Mas outras referências ao republicano, como do site da instituição e no envio de e-mails institucionais, já haviam sido removidas.

Um comunicado da quinta, 4, da semana passada enviado pelo escritório do conselho geral do Kennedy Center para a equipe indicava que assinaturas de e-mail, papel timbrado e outros documentos deveriam refletir o nome do centro como “The John F. Kennedy Center for the Performing Arts” ou “Kennedy Center”.

Desde o início deste mandato, em janeiro de 2025, Trump tem rebatizado instituições e espaços com o próprio nome. Em dezembro do ano passado, além do Kennedy Center, o Instituto da Paz dos EUA passou a ser chamado Instituto da Paz Donald J. Trump.

Em Palm Beach, um trecho da estrada que liga o aeroporto à propriedade de Trump foi recentemente renomeado para Donald J. Trump Boulevard. No final de março, o Departamento do Tesouro dos EUA anunciou que incluiria a assinatura do republicano nas notas da moeda local.

A partir de 1º de julho, o Aeroporto Internacional de Palm Beach, um dos mais movimentados da Flórida, será renomeado para Aeroporto Internacional Presidente Donald J. Trump. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)

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