Número de mortos pela avalanche no Nepal e no Tibete sobe para 1.225
O número de mortos na avalanche no Nepal, que devastou uma área fronteiriça com a China há uma semana, subiu para 1.204, com 4.216 pessoas ainda desaparecidas, segundo um novo balanço divulgado nesta quarta-feira (2) pela autoridade de gestão de emergências.
A mídia estatal chinesa relatou 21 mortes e 541 desaparecidos no lado tibetano da fronteira, elevando o total provisório para 1.225.
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