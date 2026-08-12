Trump admite ter trocado de voo após ameaça do Irã: “sigo o Serviço Secreto”

“Acho que corria um risco maior porque aquele seria o avião que, na minha opinião, eles teriam maior probabilidade de atacar”, declarou. “Não confio no Irã.”

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou nesta terça-feira (11) que deixou a Turquia secretamente em uma aeronave diferente daquela em que havia embarcado diante das câmeras. Segundo o republicano, a mudança ocorreu por orientação do Serviço Secreto e das Forças Armadas americanas diante de uma ameaça de segurança relacionada ao Irã.

“Sigo o Serviço Secreto e os militares. Eles queriam que eu pegasse outro voo, outro avião, com o mesmo nível de segurança. Mas eles queriam que eu fizesse isso, então fiz. Faço o que eles mandam”, afirmou Trump a jornalistas.

O presidente também declarou que recebe ameaças com frequência e afirmou não confiar no governo iraniano. Trump disse ainda acreditar que havia risco de um ataque contra a aeronave que seria utilizada em sua saída da Turquia.

“Acho que corria um risco maior porque aquele seria o avião que, na minha opinião, eles teriam maior probabilidade de atacar”, declarou. “Não confio no Irã.”

A confirmação ocorre após o The Washington Post revelar os detalhes da operação realizada em julho, quando Trump estava na Turquia para participar da cúpula da Otan. Informações obtidas pelas autoridades americanas indicavam uma possível ameaça de forças ligadas ao Irã contra o presidente e o Air Force One.

Escondido em caminhão

O esquema ocorreu em 8 de julho, após Trump participar da cúpula da Otan na Turquia. Diante de jornalistas e câmeras no aeroporto de Ancara, o presidente subiu normalmente as escadas do Air Force One, acenou e entrou na aeronave. Ele, no entanto, não deixou o país naquele avião.

Segundo o jornal, um caminhão utilizado para transportar alimentos estava posicionado no lado oposto da aeronave, fora do campo de visão da imprensa. O compartimento de carga havia sido elevado até uma das portas do avião.

Pouco depois, enquanto jornalistas que acompanhavam a Casa Branca embarcavam pela parte traseira, o caminhão se afastou e seguiu até um C-32A, modelo militar derivado do Boeing 757, que estava estacionado nas proximidades. O compartimento foi novamente elevado e permaneceu junto à aeronave por alguns minutos. Foi nesse momento, segundo a reportagem, que Trump teria sido transferido.

Jornalistas questionaram operação

O esquema provocou críticas de veículos de comunicação que mantinham profissionais no Air Force One. Um dos questionamentos foi sobre o uso da aeronave que levava jornalistas e funcionários como parte da estratégia para despistar uma eventual ameaça.

Repórteres também relataram que receberam ordem do Serviço Secreto para manter fechadas as persianas das janelas durante a decolagem.

Ao ser questionado sobre a medida, Trump respondeu: “Porque vocês provavelmente estão em um voo perigoso, por causa dos canalhas com que temos que lidar. Se eu for, vocês também vão, certo? Talvez algum dia queiram mudar de profissão.”