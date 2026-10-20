Trump afirma que América do Sul está se tornando extremamente conservadora: ‘Passou a prosperar’
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na tarde desta terça-feira (20) que a América do Sul passa por uma guinada política acelerada e que a região “está se tornando um lugar novo e diferente”, ao comentar os resultados eleitorais mais recentes no continente.
“Num período curto de tempo, a América do Sul está se tornando extremamente conservadora“, disse Trump a jornalistas no Salão Oval. “Na América do Sul, estava tudo pendendo fortemente para a esquerda. Agora está tudo à direita”, afirmou.
Segundo o republicano, a região começou a “prosperar” e estaria se transformando rapidamente. Sem citar o Brasil, ele elogiou o presidente da Colômbia, Abelardo De la Espriella. “El Tigre. Sabe, eles o chamam de El Tigre por um motivo porque ele é um cara durão”, disse. Em seguida, completou: “Mas ele sempre foi muito pró-Trump Quando as pessoas gostam de mim, eu gosto delas”
Trump também criticou a política migratória europeia e mencionou episódios de violência no continente. “A Europa precisa mudar seus métodos, ou você não vai ter Europa sobrando”, afirmou, ao citar as manifestações na França.
Questionado sobre a eleição presidencial francesa e um eventual apoio a Marine Le Pen, Trump disse não conhecê-la pessoalmente, mas avaliou que ela recebeu tratamento injusto. “Achei que ela foi maltratada”, declarou. Para ele, o episódio “pareceria uma instrumentalização” e, depois do caso, Le Pen teria se consolidado como “a voz conservadora” do país.
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