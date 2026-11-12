Trump ameaça dobrar tarifas sobre o México caso o país não barre imigrantes

Trump também associou o movimento migratório ao resultado das eleições legislativas de meio de mandato, nas quais os republicanos sofreram derrotas.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou dobrar imediatamente as tarifas sobre produtos do México caso o país não impeça a passagem de caravanas de imigrantes em direção à fronteira americana. Em publicação na Truth Social nesta quinta-feira, 12, o republicano afirmou que grandes grupos estão se formando e iniciando uma marcha ilegal pelo território mexicano.

“O México deve detê-los, agora, e, se não o fizer, as tarifas sobre o México serão imediatamente dobradas”, escreveu Trump. Segundo ele, o governo mexicano, a Patrulha de Fronteira dos EUA, o Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) e o governador do Texas, Greg Abbott, já foram informados da ameaça. “Não haverá clemência“, acrescentou.

Trump também associou o movimento migratório ao resultado das eleições legislativas de meio de mandato, nas quais os republicanos sofreram derrotas. “Aqui vamos nós de novo!”, afirmou, acrescentando que a “invasão” dos Estados Unidos estaria recomeçando. O presidente voltou a afirmar, ainda, que seu nome não estar nas cédulas de votação foi um dos motivos da derrota republicana no pleito da semana passada.