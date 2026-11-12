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Trump ameaça dobrar tarifas sobre o México caso o país não barre imigrantes

Republicano afirmou que grandes grupos estão se formando e iniciando uma marcha ilegal pelo território mexicano

Estadão Conteúdo

TOPSHOT – Uma manifestante agita uma bandeira combinando os símbolos dos Estados Unidos e do México enquanto forças de segurança entram em confronto com manifestantes durante um protesto após operações federais de imigração, no bairro de Compton, em Los Angeles, Califórnia, em 7 de junho de 2025. O presidente dos EUA, Donald Trump, mobilizou 2.000 soldados neste dia para conter os protestos crescentes contra as ações de repressão migratória na região de Los Angeles — medida que o governador do estado classificou como "deliberadamente provocativa". Agentes federais entraram em confronto com multidões enfurecidas em um subúrbio de Los Angeles, enquanto os protestos chegavam à segunda noite no sábado, com uso de granadas de efeito moral e o bloqueio de parte de uma rodovia durante operações contra imigrantes indocumentados, segundo relatos. (Foto: Ringo Chiu / AFP)
Trump também associou o movimento migratório ao resultado das eleições legislativas de meio de mandato, nas quais os republicanos sofreram derrotas. Foto: Ringo Chiu / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou dobrar imediatamente as tarifas sobre produtos do México caso o país não impeça a passagem de caravanas de imigrantes em direção à fronteira americana. Em publicação na Truth Social nesta quinta-feira, 12, o republicano afirmou que grandes grupos estão se formando e iniciando uma marcha ilegal pelo território mexicano.

“O México deve detê-los, agora, e, se não o fizer, as tarifas sobre o México serão imediatamente dobradas”, escreveu Trump. Segundo ele, o governo mexicano, a Patrulha de Fronteira dos EUA, o Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) e o governador do Texas, Greg Abbott, já foram informados da ameaça. “Não haverá clemência“, acrescentou.

Trump também associou o movimento migratório ao resultado das eleições legislativas de meio de mandato, nas quais os republicanos sofreram derrotas. “Aqui vamos nós de novo!”, afirmou, acrescentando que a “invasão” dos Estados Unidos estaria recomeçando. O presidente voltou a afirmar, ainda, que seu nome não estar nas cédulas de votação foi um dos motivos da derrota republicana no pleito da semana passada.

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