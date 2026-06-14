Trump anuncia reabertura de Ormuz: ‘Deixem petróleo fluir’

A decisão acontece após o anúncio definitivo do acordo de paz entre EUA e Irã que será assinado na sexta (19)

Em tom triunfal, o presidente dos Estados Unidos confirmou neste domingo (14) a conclusão de um acordo com o Irã. “O acordo com a República Islâmica do Irã agora está concluído. Parabéns a todos!”, disse ele em sua rede Truth Social.

Ele afirmou também que autorizou a retirada do bloqueio naval dos EUA na região do Estreito de Ormuz. “Por meio deste post, autorizo plenamente a abertura sem cobrança de pedágio do Estreito de Ormuz e, simultaneamente, autorizo a remoção imediata do bloqueio naval dos Estados Unidos”, declarou. “Navios do mundo, liguem seus motores. Deixem o petróleo fluir!”, acrescentou.

O líder norte-americano já havia informado que o governo dos EUA assinaria com o país islâmico para acabar com a guerra no Oriente Médio. Assim, o Estreito de Ormuz deve ser reaberto imediatamente.

Após uma semana com novos ataques entre Irã, de um lado, e Estados Unidos e Israel, do outro, que provocaram o temor de uma nova escalada regional, Washington e Teerã anunciaram avanços significativos.

O primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, anunciou que Estados Unidos e Irã chegaram a um “acordo de paz” que interrompe imediatamente todas as operações militares no Oriente Médio, inclusive no Líbano, e cuja assinatura ocorrerá em Genebra, na Suíça, na sexta-feira, dia 19 de junho.

“Com o acordo já em vigor, os mediadores facilitarão uma série de reuniões nesta semana. Essas discussões prévias à implementação estabelecerão as bases para as conversas técnicas e para a cerimônia oficial de assinatura”, escreveu na rede X Sharif, mediador-chave na guerra do Oriente Médio.

*Com informações do Estadão Conteúdo