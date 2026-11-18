O presidente norte-americano destacou que os Estados Unidos se consolidaram como 'o principal produtor mundial de petróleo e gás natural, com grande vantagem'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se gabou nesta quarta-feira, 18, da supremacia energética de seu país, afirmando que ela é “o dobro” da de qualquer outro país do mundo e da produção combinada da Rússia e da Arábia Saudita, e descreveu a Venezuela como uma “nova aquisição” de Washington após uma intervenção militar que, segundo ele, “durou 48 minutos e acabou” sem vítimas fatais.

“Temos o dobro de energia do que qualquer país do mundo, até mais do que isso. Se somarmos a Rússia e a Arábia Saudita juntas, somos muito maiores do que esses dois combinados. E depois acrescentamos a Venezuela, que foi nossa nova aquisição. Foi uma aquisição, quer as pessoas gostem de dizer isso ou não” Trump durante uma reunião bilateral em Manila com o presidente das Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., realizada à margem da cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático

O presidente norte-americano destacou que os Estados Unidos se consolidaram como “o principal produtor mundial de petróleo e gás natural, com grande vantagem” e garantiu que dispõe de reservas energéticas “para centenas de anos”, oferecendo suprimentos “acessíveis e abundantes” aos seus aliados no Pacífico por meio de um novo grande oleoduto anunciado no Alasca, no qual considera as Filipinas um “parceiro natural”.

Nesse contexto, Trump voltou a se referir à operação norte-americana contra a Venezuela, classificando-a como “uma guerra, ou como quer que se queira chamá-la”, que foi resolvida de forma fulminante. “Funcionou muito rápido. Ninguém morreu. Pensem nisso, ninguém morreu. Em um dia. Na verdade, para ser exato, durou 48 minutos e acabou”, afirmou ele, referindo-se à incursão que deixou mais de uma centena de mortos na Venezuela e culminou na captura de Nicolás Maduro em janeiro passado. Além disso, acrescentou que as forças americanas também estão obtendo bons resultados no conflito com o Irã, país sobre o qual afirmou que já “não tem Marinha, nem Força Aérea, nem nada”.

Da mesma forma, durante seu encontro com Marcos Jr. – a quem elogiou como “um homem fantástico e um grande amigo” -, o presidente dos Estados Unidos defendeu o aprofundamento da cooperação bilateral tanto na área nuclear civil, para o primeiro projeto atômico moderno das Filipinas, quanto no âmbito da defesa, lembrando que Washington aprovou vendas de armamento para Manila no valor de mais de 5 bilhões de dólares (cerca de 4,55 bilhões de euros).

*via Estadão Conteúdo