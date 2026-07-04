Trump dança ao som de ‘YMCA’ em celebração do 250º aniversário de independência dos EUA

Em proclamação publicada pela Casa Branca por ocasião do 250º aniversário da independência, o republicano afirmou que o país vive o início de uma “nova Era de Ouro Americana

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, proporcionou um momento inusitado durante celebração dos 250 anos de independência norte-americana, comemorado neste sábado (04). Ele foi filmado em um momento de descontração dançando ao som de YMCA, uma canção sucesso até os dias atuais, mas que teve seu auge em no anos 70. A música é de 1978 e fez sucesso no final daquele ano e o começo de 1979.

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Celebração 250 anos de independência

Neste sábado (4) os Estados Unidos comemoram os 250 anos da sua independência e mesmo em meio a um delicado momento politicamente, o presidente estadunidense, Donald Trump planejou uma série de eventos para celebrar a data.

O republicano iniciou as comemorações na sexta-feira (3) em uma ida ao ao Monte Rushmore, na Dakota do Sul, onde fez um discurso para a imprensa que estava presente. Para este sábado (4), Trump deve voltar a discursar, mas desta vez em um evento no National Mall, em Washington, que também contará com shows e celebrações cívicas, como desfiles.

Em proclamação publicada pela Casa Branca por ocasião do 250º aniversário da independência dos Estados Unidos, o presidente Donald Trump afirmou que o país vive o início de uma “nova Era de Ouro Americana” e prometeu ampliar a liderança dos EUA em áreas como inteligência artificial, exploração espacial e energia.

“A grande aventura americana, iniciada em 4 de julho de 1776, está apenas começando”, afirmou Trump. Segundo ele, “nesta nova era de grandeza americana, continuaremos a reivindicar nossa soberania, restaurar nossa integridade territorial, defender a liberdade concedida por Deus e proclamada em nossa fundação, e proteger a herança, a história e a cultura que fizeram de nossa nação uma maravilha para todas as épocas”.