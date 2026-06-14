Trump não escondeu a irritação com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, devido ao ataque a Beirute

Trump diz que acordo com Irã será assinado em algumas horas e critica Israel

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste domingo (14) que a assinatura de um acordo de paz com o Irã ainda pode acontecer nas próximas horas, apesar de um ataque israelense contra Beirute que, segundo ele, atrasou o processo.

“Isto abalou tudo. Atrasou a assinatura em algumas horas. Era para acontecer agora. Agora está previsto para acontecer dentro de algumas horas”, disse Trump em uma entrevista por telefone ao portal Axios.

Israel atacou os subúrbios do sul de Beirute neste domingo, uma ofensiva que matou pelo menos três pessoas. O país alegou que a ação foi uma resposta a disparos do Hezbollah, aliado do Irã, contra o norte de seu território.

Trump não escondeu a irritação com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, devido ao ataque a Beirute. “É tão ruim, eu não podia acreditar. Uma hora antes da previsão de assinatura do acordo”.

Com uma sequência de palavrões, Trump disse ao Axios que repreendeu Netanyahu de maneira veemente.

“Por que Bibi (Netanyahu) teve que fazer um ataque assim?”, perguntou Trump ao Axios. “Eu fiquei muito puto. Eu deixei bem claro. Ele não tem porra nenhuma de bom senso. Eu deixei isso bem claro para ele”.

Teerã insiste que o Líbano deve fazer parte de qualquer acordo para acabar com a guerra mais ampla no Oriente Médio, desencadeada pelos ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã no final de fevereiro.