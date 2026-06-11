Trump diz que atacará o Irã ‘com muita força’ nesta quinta-feira

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que os EUA atacarão o Irã novamente nesta quinta-feira (11) e ‘com muita força’. Ele também afirmou que o país assumirá o controle dos principais terminais petrolíferos iranianos. A declaração veio através do perfil do presidente norte-americano na rede social Truth Social. Na postagem, Trump afirma que os Estados Unidos atacarão o Irã de forma incisiva.

A publicação ainda afirma que a grande maioria das forças militares e capacidades ofensivas e defensivas iranianas foram destruídas. Por fim, Trump afirmou que, em algum momento num futuro não muito distante, os EUA tomarão a “Ilha de Kharg e outros pontos de infraestrutura petrolífera”, assumindo o controle total de seus mercados de petróleo e gás”, assim como foi feito, segundo o mandatário, na Venezuela.

“Os Estados Unidos atacarão o Irã (cuja Marinha, Força Aérea, Radar, Defesa Antiaérea e todas as outras formas de defesa, juntamente com a maior parte de sua capacidade ofensiva, foram DESTRUÍDAS!) com muita força esta noite. Em algum momento num futuro não muito distante, tomaremos a Ilha de Kharg e outros pontos de infraestrutura petrolífera, assumindo o controle total de seus mercados de petróleo e gás, assim como fizemos com a Venezuela, o que está funcionando brilhantemente tanto para a Venezuela quanto para os Estados Unidos da América. Obrigado pela sua atenção a este assunto! Presidente DONALD J. TRUMP” — postou o presidente norte-americano.

Irã repudiou ataques

O Ministério de Relações Exteriores do país afirmou, nesta quinta, que o cessar-fogo em vigor entre os iranianos e os EUA, aplicado desde abril, praticamente “não faz mais sentido”. Oficiais iranianos justificaram que os ataques recentes fizeram com que a trégua perdesse seu efeito principal, e retaliaram militarmente ativos norte-americanos na região.

Em entrevista à Fox News, o presidente americano Donald Trump afirmou que aeronaves de combate dos Estados Unidos estavam conduzindo operações sobre o território iraniano. O republicano declarou ainda que representantes de Teerã teriam entrado em contato para solicitar a interrupção dos bombardeios, alegação posteriormente rejeitada pelo governo iraniano. Trump também sustentou que Israel não participou da operação e indicou que novas ações militares contra o Irã continuam sendo uma possibilidade.

Após a nova onda de ataque dos norte-americanos contra Teerã, a Marinha iraniana decretou que o Estreito de Ormuz permanecerá totalmente fechado “até novo aviso”. A informação foi divulgada pela agência de notícias Mehr. De acordo com a reportagem, nenhuma embarcação poderá sair do Golfo Pérsico e do Mar de Omã e em caso de aproximação ao Estreito de Ormuz será considerada alvo inimigo pelos iranianos.

*com informações da AFP e do Estadão Conteúdo