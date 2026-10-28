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Trump diz que não vai se ‘envolver’ sobre Flávio afirmar ser ‘presidente eleito do Brasil’

Em uma terceira versão da carta do senador, ele recuou e afirmou que seria 'líder do Brasil' e não presidente

AFP

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

O presidente dos EUA, Donald Trump, declarou nesta quarta-feira (28) que não vai se “envolver” na proclamação do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que afirmou ser o “verdadeiro presidente” do Brasil, após fugir para os Estados Unidos, e depois recuou ao dizer que era “líder do Brasil”.

“Não vou comentar sobre isso. Não vou me envolver”, disse o presidente americano a jornalistas, ao ser questionado sobre a declaração de Bolsonaro, que desembarcou em Miami horas antes, acompanhado da família.

Questionado sobre por que seu governo decidiu permitir a entrada deles no país, Trump declarou: “Acho que foram tratados de forma muito injusta. Não tomei posição sobre a eleição, como vocês sabem, mas, quando vejo algo que é inapropriado, eu digo”.

Flávio Bolsonaro afirmou ser o “verdadeiro presidente” do Brasil em um comunicado, embora uma versão posterior tenha sido divulgada na qual ele se definia como o “líder”.

“Liderarei a oposição” a partir dos Estados Unidos, afirmou Bolsonaro, comparando-se a figuras políticas como os opositores venezuelanos Juan Guaidó e María Corina Machado, ganhadora do Prêmio Nobel da Paz.

Trump é aliado da família Bolsonaro.

Flávio Bolsonaro não reconheceu sua derrota eleitoral após o segundo turno de domingo contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Ele havia liderado o primeiro turno, mas Lula se impôs após uma recuperação inesperada, depois que a votação foi prorrogada por duas horas por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin.

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