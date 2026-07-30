Trump diz ter firmado ‘acordo histórico’ para desarmamento do Hamas

O presidente norte-americano declarou que o tratado é 'um passo crucial' para Gaza ser gerida por 'um novo governo' em colaboração com o Conselho de Paz

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira (30) ter firmado “acordo histórico” para o “desarmamento completo” do Hamas e de outros grupos armados na Faixa de Gaza. Em publicação na Truth Social, o republicano afirmou que “esse é um passo monumental rumo à paz e segurança duradouras”.

Trump afirmou que o acordo representa avanço para Gaza ser gerida por “um novo governo palestino” que trabalhará em “estreita colaboração” com o Conselho de Paz, criado por ele. O líder norte-americano acrescentou que, ao mesmo tempo, Israel “terá a segurança que merece”.

“À medida que o desarmamento for concluído, as forças israelenses se retirarão e a Força Internacional de Estabilização trabalhará com uma nova força policial palestina para garantir a segurança de Gaza para seus residentes e seus vizinhos”, escreveu Trump.

Segundo informou o presidente norte-americano, o acordo será executado em “fases cuidadosamente estruturadas”. O republicano relatou que, à medida que o desarmamento for concluído, as forças israelenses irão se retirar do território palestino. Na sequência, a Força Nacional de Estabilização trabalhará com uma “nova força policial palestina” para garantir a segurança em Gaza e de seus vizinhos.

Trump ainda agradeceu ao Egito, ao Catar e à Turquia por mediarem as negociações. Após o anúncio do republicano, dirigentes do Hamas confirmaram ter firmado acordo com Israel e disseram que divulgarão comunicado em breve.

Com informações de AFP