Trump elogia Copa do Mundo nos EUA: ‘Mais segura e espetacular da história’

Presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente da Fifa, Gianni Infantino, durante a final da Copa neste domingo (19)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a Copa do Mundo de 2026, realizada nos Estados Unidos, no México e no Canadá, foi “de longe a mais segura e espetacular da história”, em grande parte graças “às forças de segurança”, e afirmou que o presidente da FIFA, Gianni Infantino, conseguiu “elevar a Copa do Mundo a um nível que ninguém acreditava ser possível”.

“A Copa do Mundo acabou sendo um sucesso espetacular! Quero agradecer a todos os envolvidos, mas, em especial, às nossas excelentes forças de segurança. O respeito que todos têm por elas, juntamente com o amor pelo nosso país, fizeram deste grande campeonato a Copa do Mundo mais segura e espetacular da história, de longe”, destacou em sua conta oficial na Trhuth Social.

Por fim, ele também agradeceu ao diretor-executivo da força-tarefa da Casa Branca para a Copa do Mundo de 2026, Andrew Giuliani, e destacou-se por tomar decisões de bastidores. Além de parabenizar Gianni Infantino “pelo trabalho bem feito”.

“Agradeço também a todos os demais envolvidos e, em especial, ao jovem e dinâmico Andrew Giuliani, que trabalha para o governo dos Estados Unidos, e ao fantástico presidente da FIFA, Gianni Infantino, pelo trabalho bem feito. Poucas pessoas conseguirão alcançar o que ele alcançou ao elevar a Copa do Mundo a um nível que ninguém acreditava ser possível. Parabéns a todos!”, concluiu.

*Com informações da Europa Press