Trump indica novo diretor ao ICE e cobra confirmação ‘imediata’ no Senado

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou neste sábado, 27, em publicação na rede Truth Social, que indicou Lance Schroyer para comandar o Immigration and Customs Enforcement (ICE), agência responsável por fiscalizar as leis de imigração. No texto, Trump pede que o Senado confirme o nome “imediatamente”.

Na postagem, o republicano afirma que Schroyer tem mais de 29 anos de experiência em forças de segurança em Oklahoma. Segundo Trump, Schroyer é ex-patrulheiro estadual e ex-fuzileiro naval, e teria liderado parcerias do programa 287(g) com o ICE, que permite firmar acordos com polícias locais e estaduais para que agentes dessas forças passem a atuar, de forma limitada, na fiscalização da imigração.

Trump diz ainda que o indicado tem capacidade para “deter e deportar” imigrantes em situação irregular com antecedentes criminais “a uma taxa nunca vista antes” e volta a destacar que seu governo tem “a maior taxa diária de prisões” por ICE e CBP (Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA), “de longe”.