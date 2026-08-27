Trump muda nome de lago que fica na fronteira com o Canadá para ‘Lago América’

O republicano assinou o decreto em meio à guerra comercial entre a maior economia do mundo e seu vizinho do norte

Donald Trump, envolvido em uma disputa diplomática com o Canadá, assinou nesta quinta-feira (27) uma ordem executiva que muda “imediatamente” o nome do Lago Ontário, localizado na fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá, para “Lago América”.

“Temos um golfo e temos um lago. Só falta um oceano”, comentou o presidente americano, que anteriormente havia ordenado a mudança do nome do Golfo do México para “Golfo da América”.

O republicano assinou o decreto na Casa Branca, em meio à guerra comercial entre a maior economia do mundo e seu vizinho do norte.

“As autoridades canadenses nos trataram muito mal. São pessoas desagradáveis”, afirmou Trump. O presidente disse que a ideia de mudar o nome “era algo em que vinha pensando há algum tempo”.

“Como vocês sabem, tínhamos algo chamado Golfo do México, mudamos o nome e agora ele é chamado, de forma muito habitual, de Golfo da América”, acrescentou. Trump afirmou que talvez agora tenha que mudar o nome dos oceanos Atlântico ou Pacífico.

Desavenças comerciais

Trump já tinha ameaçado a medida na última terça-feira (25). Em publicação na rede Truth Social, Trump disse que os EUA “não esperam fazer muitos negócios com Ontário por muito mais tempo”, em referência à província canadense.

O Lago Ontário é um dos cinco Grandes Lagos da América do Norte e fica na fronteira entre os EUA e o Canadá, banhando a província canadense de Ontário e o Estado americano de Nova York

A declaração de Trump ocorre em meio a desavenças comerciais entre os EUA e o Canadá. Na segunda (24), Trump criticou o primeiro-ministro de Ontário, Doug Ford, após o canadense ameaçar cortar o fornecimento de eletricidade e de minerais críticos para os EUA caso a crescente disputa comercial entre os dois países se agrave.

*Com informações da AFP e Estadão Conteúdo