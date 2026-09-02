Trump propõe mudar nome do Estreito de Ormuz para ‘Estreito de Trump’

O Irã bloqueou a rota marítima, crucial para o trânsito global de petróleo, após os ataques dos Estados Unidos e de Israel em 28 de fevereiro, que desencadearam a guerra

Nas últimas semanas, Trump insistiu repetidamente em sua ameaça de reivindicar a soberania sobre o Estreito de Ormuz

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu nesta quarta-feira (2) renomear o Estreito de Ormuz para “Estreito de Trump”, em meio à disputa com o Irã por essa via navegável estratégica.

O Irã bloqueou a rota marítima, crucial para o trânsito global de petróleo, após os ataques dos Estados Unidos e de Israel em 28 de fevereiro, que desencadearam a guerra.

“Agora que o temos sob controle dos EUA, deveríamos mudar o nome do Estreito de Ormuz para ESTREITO DE TRUMP??? Como o próprio Estados Unidos, será mais ‘sedutor’ do que nunca”, questionou Trump em sua plataforma Truth Social.

Há uma semana, Trump ordenou que o Lago Ontário fosse renomeado para “Lago América”, em meio à guerra comercial com o Canadá devido à imposição de tarifas.

O presidente também fez o mesmo com o Golfo do México, que agora chama de “Golfo da América”, logo após assumir seu segundo mandato em janeiro de 2025.

Nem o México nem o Canadá aceitaram essas mudanças. Nas últimas semanas, Trump insistiu repetidamente em sua ameaça de reivindicar a soberania sobre o Estreito de Ormuz. Ele chegou a publicar um mapa que mostra a hidrovia como “novo território americano”.

Os preços do petróleo subiram novamente depois que os Estados Unidos lançaram novos ataques perto do Estreito de Ormuz na terça-feira, em resposta, segundo Trump, às novas tentativas do Irã de minar a região.