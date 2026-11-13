Trump, Putin e Xi Jinping vão se reunir na próxima semana

Encontro trilateral ocorrerá à margem de uma cúpula Ásia-Pacífico; eles devem se reunir no dia 19 de novembro

Donald Trump, Vladimir Putin e Xi Jinping participarão da primeira reunião trilateral entre os líderes dos Estados Unidos, da Rússia e da China, durante uma cúpula em Shenzhen, na próxima semana, anunciou nesta sexta-feira (13) a Casa Branca. O republicano pretende discutir a redução dos arsenais nucleares durante a cúpula trilateral, prevista para quinta-feira, e abordará a questão da guerra com o Irã, mas não há expectativa de que discuta a guerra na Ucrânia, afirmou um funcionário americano.

“O presidente deixou claro que, entre outros temas, tratará da redução das armas nucleares no mundo. Essa proliferação, na visão do presidente Trump, é muito perigosa”, declarou à imprensa a porta-voz da Casa Branca, Olivia Wales.

Os três líderes se reunirão à margem da cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean), na cidade de Shenzhen, no sul da China, informou a porta-voz da Casa Branca, Olivia Wales.

Um dos principais conflitos que dominam o segundo mandato de Trump como presidente será abordado, mas o outro não, afirmaram autoridades americanas.

“Acredito que o presidente realmente pretende falar sobre o Irã na reunião trilateral com Xi Jinping e Vladimir Putin”, disse a jornalistas o funcionário americano, que falou sob condição de anonimato, durante uma teleconferência. Mas Washington tem “outra via” de negociações com Kiev e Moscou, acrescentou.

“A China não faz realmente parte dessa via, portanto, não parece apropriado abordar ali a questão da Ucrânia”, acrescentou, em referência às conversas que enviados americanos mantiveram nos últimos dias com Putin e com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

O chefe da Tesla e da SpaceX, Elon Musk, acompanhará Trump em sua viagem à China, mas não participará da reunião com Xi e Putin, informaram as autoridades. Trump também terá um almoço de trabalho bilateral e uma reunião com o presidente chinês. No entanto, não está prevista uma reunião presencial entre ele e Putin.