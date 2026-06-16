Trump receberá novo primeiro-ministro do Iraque na Casa Branca em julho

O novo primeiro-ministro do Iraque, Ali al-Zaidi, discursando após assumir o cargo em Bagdá, em 16 de maio de 2026.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, receberá em meados de julho, na Casa Branca, o novo primeiro-ministro do Iraque, Ali al Zaidi, com o objetivo de abordar “o futuro dessa importante relação”, segundo um comunicado conjunto divulgado nesta terça-feira (16) pelo gabinete do chefe do governo iraquiano e pela Embaixada dos Estados Unidos em Bagdá.

O anúncio ocorreu no âmbito de uma visita do enviado especial do presidente dos Estados Unidos, Thomas Barrack, a Bagdá, que transmitiu o convite a Al Zaidi durante um encontro realizado na segunda-feira (15), no qual ambos “reiteraram o compromisso compartilhado” com “uma parceria firme e mutuamente benéfica”

“O enviado especial presidencial Barrack transmitiu que o presidente Trump espera receber o primeiro-ministro Al Zaidi na Casa Branca em meados de julho para discutir o futuro dessa importante relação“, indica o comunicado, acrescentando que, durante a reunião, foi abordada a importância de que esses laços permitam “satisfazer as aspirações iraquianas por um futuro soberano, seguro e próspero”.

Assim, o comunicado destaca que ambos “debateram a visão compartilhada do governo iraquiano de construir um futuro melhor, livre do terrorismo, aplicar os planos iraquianos para garantir o desarmamento e a dissolução completos de todos os grupos e formações armadas que operam fora da autoridade e do controle do Estado iraquiano, e assegurar que suas armas permaneçam sob a jurisdição do Estado iraquiano”.

Nesse sentido, eles também discutiram a necessidade de Bagdá “afirmar sua plena soberania para manter o Iraque à margem do conflito e garantir que o território iraquiano não possa ser utilizado por nenhuma parte para ameaçar a paz regional”. “Al Zaidi e Barrack ressaltaram a urgência de concluir plenamente esses esforços”, acrescenta o documento.

Al Zaidi aproveitou o encontro para “reafirmar o compromisso do Iraque com o aprofundamento das relações comerciais e de investimento entre os dois países”, fato aplaudido por Barrack. Além disso, abordaram a decisão de Bagdá de encerrar as licenças operacionais para a implantação da Starlink no Iraque e o início das negociações com a Chevron para o desenvolvimento de dois poços de petróleo.

Nova liderança

No final de abril, Al Zaidi recebeu do presidente do Iraque, Nizar Ahmedi, a incumbência de formar o novo governo, após obter o apoio do principal partido do país, a coalizão xiita Quadro de Coordenação, e a retirada da candidatura do ex-primeiro-ministro Nuri al Maliki, que exerceu o cargo entre 2006 e 2014, devido às fortes pressões por parte dos Estados Unidos.

No Iraque, vigora um acordo decorrente da invasão norte-americana de 2003 — que resultou na derrubada do regime de Saddam Hussein, posteriormente enforcado — que estabelece que o presidente do Parlamento deve ser membro da comunidade sunita, enquanto o primeiro-ministro deve ser xiita, e o presidente deve ser curdo.

*Com informações do Estadão Conteúdo / Europa Press