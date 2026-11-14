Em uma declaração divulgada pelo Serviço Europeu de Ação Externa (SEAE), os Vinte e Sete alertaram que, um ano após o anúncio do cessar-fogo, as operações militares continuam e a população continua sofrendo com a falta de abrigos adequados, medicamentos e material médico

UE exige que Israel elimine as barreiras à ajuda humanitária e reabra os pontos de passagem na Faixa de Gaza

A União Europeia exigiu neste sábado, 14, que Israel permita a entrada imediata e sem obstáculos de ajuda humanitária na Faixa de Gaza, reabra todos os postos de fronteira e facilite a distribuição de suprimentos em grande escala, diante do agravamento da crise causado pelas enchentes e pelas duras condições invernais no enclave. Além disso, manifestou sua preocupação com o recente ataque aéreo contra o hospital Nasser, que deixou pelo menos sete mortos e mais de 25 feridos.

Em uma declaração divulgada pelo Serviço Europeu de Ação Externa (SEAE), os Vinte e Sete alertaram que, um ano após o anúncio do cessar-fogo, as operações militares continuam e a população continua sofrendo com a falta de abrigos adequados, medicamentos e material médico.

Nesse contexto, a UE insistiu que “a proteção da população civil e da infraestrutura civil, bem como do pessoal e das instalações médicas” deve ser respeitada em todos os momentos, de acordo com o Direito Internacional Humanitário.

Os 27 também instaram Israel a garantir o trabalho das Nações Unidas e de outras organizações humanitárias no local, bem como a cumprir suas obrigações internacionais. Nessa linha, exigiram a aplicação integral dos compromissos de assistência previstos no Plano Integral para Pôr Fim ao Conflito em Gaza, esclarecendo que a ajuda deve ser destinada exclusivamente a fins pacíficos e não ser desviada para grupos armados.

A declaração reafirma, além disso, o compromisso europeu com a solução de dois Estados e solicita a execução “sem demora” da resolução 2803 do Conselho de Segurança da ONU, incluindo a retirada completa das forças israelenses de Gaza, o desarmamento permanente do Hamas e de outros grupos armados não estatais e uma transição para um governo civil no enclave. A UE sustenta, além disso, que o Movimento de Resistência Islâmica “não deve ter nenhum papel na futura governança de Gaza”.

AMPLIA CONDENÇÃO DO ATAQUE AO COMPLEXO MÉDICO DE NASSER

Por sua vez, os ministros das Relações Exteriores de 18 países árabes e islâmicos, entre eles Egito, Catar, Arábia Saudita, Jordânia, Emirados Árabes Unidos, Turquia e Paquistão, condenaram “nos termos mais veementes” o bombardeio israelense contra o complexo médico Nasser, em Jan Yunis, que causou vítimas entre pacientes e profissionais de saúde.

Os signatários consideram que o ataque viola a proteção especial que o Direito Internacional Humanitário (DIH) concede aos centros médicos e aos profissionais de saúde.

Na mesma linha, denunciaram os bombardeios contra civis palestinos, incluindo barracas e outros alojamentos de deslocados, ao entenderem que colocam em risco a trégua e os esforços para recuperar a estabilidade em Gaza, além de contradizerem o plano integral promovido pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Os ministros alertaram que as restrições à entrada de alimentos e ajuda humanitária, materiais de abrigo – como barracas, trailers e casas móveis – e suprimentos médicos agravam a emergência com a chegada do inverno, ameaçando especialmente crianças e bebês, expostos a temperaturas extremamente baixas.

Nesse contexto, eles se somaram às exigências da UE e exigiram novamente que Israel cumpra “de forma imediata e completa” seus compromissos nos termos do acordo para o futuro de Gaza assinado em Sharm el-Sheikh (Egito) e da Resolução 2803 do Conselho de Segurança (2025) para pôr fim ao conflito na Faixa de Gaza.

Os responsáveis diplomáticos ressaltaram que as obrigações da primeira fase do plano de paz devem ser cumpridas sem novos atrasos nem condições políticas ou de segurança adicionais, independentemente dos avanços nas etapas seguintes do acordo.

Para esse fim, eles instaram os Estados Unidos e o Conselho de Paz a intensificarem seus esforços para que Israel suspenda todas as restrições, antes de reiterarem sua disposição de trabalhar com parceiros regionais e internacionais para consolidar o cessar-fogo, desenvolver todas as fases do plano e aumentar a assistência humanitária destinada a aliviar o sofrimento da população palestina.