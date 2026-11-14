UE promete lutar pela ciência na COP31 e acusa países de pressionar IPCC

Impasse sobre a data de publicação de novos relatórios climáticos divide delegações; bloco europeu defende divulgação antes da avaliação global de 2028

A União Europeia (UE) prometeu “lutar” pela ciência na COP31, a reunião do clima que acontece atualmente na Turquia, depois de acusar alguns países de tentar minar o trabalho do IPCC, a autoridade científica de referência sobre o aquecimento global.

Há meses existe uma controvérsia sobre quando o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), o principal organismo global responsável por avaliar o conhecimento científico nesta área, vai publicar seus novos relatórios.

A polêmica chegou à COP31 em Antália, o que ameaça interferir na segunda semana, quando se concentram as negociações.

A UE e dezenas de países querem que o IPCC publique seus relatórios antes que, durante a COP de 2028, aconteça a segunda grande avaliação global das medidas adotadas para reduzir as emissões de gases do efeito estufa.

O argumento é que dispor das informações científicas atualizadas permitirá aos governos e instituições tomar medidas mais adequadas nos próximos anos.

Mas Arábia Saudita, China e Índia, entre outros, estão pressionando para que o IPCC publique seu relatório apenas em 2029.

O IPCC continua com seu calendário de publicação bloqueado. Alguns países desejam que a questão sobre o que está acontecendo com este relatório seja abordada de maneira aberta na COP de Antália.

“Vamos lutar por este resultado”, disse à imprensa Diana Acconcia, funcionária de alto escalão para o clima na UE, antes de reconhecer que “não será fácil”.

“Há algumas partes que tentam minar o que a ciência nos diz, porque não estão dispostas a fazer o necessário para enfrentar a mudança climática”, enfatizou Acconcia, que lamenta “a polarização” do debate.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, elogiou na sexta-feira o trabalho “extraordinário” do IPCC e afirmou que espera ver a publicação do relatório “idealmente antes da próxima avaliação global” de 2028.

Decisões orientadas

O IPCC, criado em 1988 por iniciativa da ONU, publica seus relatórios a cada sete anos. São considerados documentos de grande valor, pois oferecem uma avaliação científica do que está acontecendo com a mudança climática e permitem a adoção de medidas adequadas.

Pierre Friedlingstein, cientista da universidade britânica de Exeter e autor de vários relatórios anteriores do IPCC, afirmou que “o melhor, sempre, é que as decisões políticas se baseiem na ciência mais atualizada”.

“É melhor ter dados atualizados do que dados de sete anos atrás”, disse à AFP durante a COP31. “Apresentar novas evidências pode ajudar a moldar as futuras decisões políticas. Dito isso, está claro que isso não é conveniente a certos países. Eles gostariam de continuar onde estávamos”, explica.

Alguns países temem que a publicação de dados atualizados evidencie a defasagem entre sua ação climática e o que realmente é necessário para limitar o aquecimento, afirmaram vários negociadores à AFP em Antália.

Em sua última reunião, em outubro, o IPCC não conseguiu resolver o impasse e a sessão foi suspensa até 1º de dezembro.

“Não é nenhum segredo que o IPCC enfrenta desafios operacionais e riscos reputacionais decorrentes do atual bloqueio do calendário de publicação de seu relatório”, reconheceu o presidente do organismo, Jim Skea, em um discurso no primeiro dia da COP31.

Os observadores não estão muito otimistas sobre a possibilidade de uma resolução durante a COP31, onde as decisões precisam ser aprovadas por consenso entre as quase 200 delegações presentes.

Os defensores de um adiamento argumentam que os países em desenvolvimento precisam de mais tempo para digerir as milhares de páginas que contêm as conclusões científicas desse tipo de relatório.

Mas a aliança dos pequenos Estados insulares e o grupo dos Países Menos Desenvolvidos, dois blocos que representam mais de 70 nações em desenvolvimento, defenderam a publicação do relatório antes da avaliação global de 2028.