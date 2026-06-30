Vários são presos durante comemoração da vitória do Marrocos na Copa

Marroquinos são presos em Haia durante comemorações da vitória do Marrocos sobre a Holanda, pela Copa do Mundo de 2026.

A vitória do Marrocos sobre os Países Baixos na disputa de pênaltis pela segunda fase da Copa do Mundo provocou cenas de alegria na madrugada de terça-feira (30) em Haia, lar de uma grande comunidade marroquina, mas também detenções após confrontos com a polícia.

No bairro de Schilderswijk, torcedores enrolados em bandeiras marroquinas dançaram e celebraram nas ruas, com buzinaço e fogos de artifício. Centenas de torcedores se reuniram em um cruzamento do bairro para celebrar diante da passagem dos veículos.

Quase uma hora após o início das comemorações, o clima ficou tenso com a chegada da polícia antidistúrbios ao local. Os agentes utilizaram canhões de água e avançaram com cassetetes para dispersar a multidão. Os policiais imobilizaram vários jovens no chão depois que atacaram suas pernas com os cassetetes, e repórteres da AFP presenciaram várias detenções.

Veja o momento:

الشرطة الهولندية تمنع المغاربة من الاحتفال بالفوز على المنتخب الهولندي 🇳🇱🇲🇦 pic.twitter.com/5JZ936uiip — الرادع المغربي 🇲🇦🔻🇵🇸 (@Rd_fas1) June 30, 2026

A polícia levou os algemados para as viaturas, enquanto agentes de bicicleta perseguiram jovens pelas ruas, mas não foram registrados danos significativos. Apesar de várias tentativas, as pessoas se recusaram a falar com a imprensa. Muitas usavam máscaras.

A partida emocionante, disputada em Monterrey, no México, terminou em 1-1, após o tempo regulamentar e a prorrogação. Nos pênaltis, os marroquinos venceram por 3-2. A última cobrança foi convertida pelo atacante Ismael Saibari, que joga no PSV Eindhoven. Agora, nas oitavas de final, o Marrocos enfrentará o Canadá.