Segundo Delcy Rodríguez, Venezuela e EUA transformaram 'em muito pouco tempo, em apenas meses', momentos 'muito difíceis e muito duros'

Venezuela e Estados Unidos retomaram a cooperação técnico-militar, rompida em 2005 pelo então presidente venezuelano, Hugo Chávez, com o objetivo de aprimorar a capacitação e o equipamento das Forças Armadas do país sul-americano e poder “enfrentar ameaças comuns”, segundo anunciou a presidente interina, Delcy Rodríguez, ao lado do secretário de Guerra americano, Pete Hegseth.

“Esta cooperação técnico-militar é uma cooperação que hoje estamos retomando e eu espero que possamos levá-la aos seus melhores níveis para que, como disse o secretário, possamos enfrentar ameaças comuns”, declarou a líder chavista em transmissão da emissora estatal VTV a partir do Palácio de Miraflores, sede do governo, em Caracas.

A mandatária, que assumiu o cargo após a captura, no último dia 3 de janeiro, de Nicolás Maduro pelos EUA em uma operação militar em Caracas, destacou “a importância de retomar” essa cooperação com o acesso a novas tecnologias, avaliando tratar-se de uma aliança “muito benéfica” para a Força Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Segundo Delcy Rodríguez, Venezuela e EUA transformaram “em muito pouco tempo, em apenas meses”, momentos “muito difíceis e muito duros” em “um extraordinário espaço para a cooperação e o benefício mútuo” de ambos os países, que restabeleceram formalmente suas relações diplomáticas no último mês de março, após sete anos de rompimento.

Em abril de 2005, Chávez, então presidente venezuelano, anunciou o fim dos acordos de intercâmbio e cooperação militar com os EUA “até sabe-se lá quando”.

Esta é a primeira visita de Hegseth à Venezuela desde a captura de Maduro, uma operação que, entre outras acusações, motivou uma tentativa de impeachment contra o secretário americano na Câmara dos Representantes, bloqueada há pouco mais de uma semana.

Em 5 de janeiro, dois dias após a captura de Maduro, o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que Hegseth e o secretário de Estado, Marco Rubio, entre outros, ficariam encarregados de coordenar a transição na Venezuela.

Além de Hegseth, já viajaram a Caracas o chefe do Comando Sul, Francis Donovan, em fevereiro e maio; o chefe do Estado-Maior Conjunto, general Dan Caine, em junho; e outras autoridades, como o secretário de Energia, Chris Wright, em fevereiro e setembro.

Hegseth tem previsão de viajar nesta tarde à Colômbia para se reunir com seu homólogo, Jorge Eduardo Mora, e entregar-lhe o primeiro de uma série de aviões militares de carga Lockheed C-130 Hercules.