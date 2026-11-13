Quase 7 mil voos atrasam ou são cancelados após suspensão nos EUA

Quase 7 mil voos foram atrasados ou cancelados após a suspensão nacional das decolagens nos Estados Unidos nesta sexta-feira (13), segundo um balanço inicial da plataforma FlightAware divulgado pela Reuters. A Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA, na sigla em inglês) determinou a medida depois de uma falha de comunicação no controle de tráfego aéreo. Leia o balanço divulgado pela Reuters.

A restrição atingiu partidas de aeroportos americanos. As aeronaves que já estavam no ar podiam pousar, mas algumas poderiam ter de aguardar autorização. Para os voos internacionais com destino aos Estados Unidos, a agência anunciou que faria uma avaliação caso a caso.

O que mostram os números

Em um levantamento divulgado logo após o alerta, outra plataforma, o Flightradar24, registrou cerca de 3.100 aeronaves no ar a caminho de aeroportos americanos. Esse total mostra quantos aviões estavam a caminho de aeroportos dos EUA naquele momento.

Antes da ordem nacional, a FAA já havia interrompido o tráfego aéreo em Chicago. Em publicação no X, o secretário de Transportes, Sean Duffy, afirmou que o problema de comunicação atingiu os centros que coordenam os aviões em rota pelo país e disse que técnicos investigavam a falha.

A ordem inicial determinou que os voos com partida prevista nos EUA permanecessem em solo até novo aviso. Veja o que se sabe sobre a suspensão das decolagens nos EUA.