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Voos entre Brasil e EUA: como a suspensão afeta quem tem viagem marcada

Regra vale para partidas de aeroportos americanos. FAA informou que analisaria as chegadas internacionais caso a caso

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Avião sem identificação da Força Aérea dos Estados Unidos pousou no Aeroporto Internacional de Guarulhos
Decolagens foram suspensas nos Estados Unidos Reprodução/Wikimedia Commons

A suspensão das decolagens nos Estados Unidos, anunciada nesta sexta-feira (13), tem efeitos diferentes para quem sai do Brasil e para quem embarca em um aeroporto americano. A Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA) mandou manter em solo as aeronaves com partida prevista no país e informou que avaliaria os voos internacionais com destino aos Estados Unidos caso a caso.

Quem vai do Brasil para os Estados Unidos

O voo que parte do Brasil para um aeroporto americano é tratado como chegada internacional. A situação pode variar conforme a operação, por isso o passageiro deve consultar o número do voo com a companhia aérea. Em itinerários com conexão nos EUA, o trecho seguinte sai de um aeroporto americano e está sujeito à ordem de suspensão.

Quem volta dos Estados Unidos para o Brasil

Os voos que partem dos EUA para o Brasil estão sujeitos à mesma restrição das demais decolagens em aeroportos americanos. Se a viagem tiver conexão dentro dos Estados Unidos, vale consultar com a companhia a situação de cada trecho da reserva.

Onde consultar o voo

Aeroportos como os de Atlanta, Boston e Miami orientaram passageiros a verificar a situação do voo com a companhia aérea antes de seguir para o terminal. Para consultar a reserva, tenha em mãos o número do voo ou o localizador e use o site, o aplicativo ou o atendimento da empresa. Leia a cobertura da Jovem Pan sobre a suspensão.

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