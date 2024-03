CNA busca abrir mercados para o agro no México

Comitiva do projeto Agro.BR participa de uma das principais feiras de alimentos do país

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e uma comitiva de empresários rurais participam, na Cidade do México e em Guadalajara, de uma série de compromissos, reuniões e feiras. Até quinta (15), a CNA e a ApexBrasil promovem uma missão comercial na Expoantad, feira de alimentos e bebidas. A delegação terá 12 empresas brasileiras de alimentos atendidas pelo projeto Agro.BR. O Agro.BR é uma iniciativa da CNA e da ApexBrasil para realizar a promoção comercial de produtos do setor em busca de novos mercados internacionais e da diversificação da pauta exportadora brasileira, por meio de feiras e rodadas de negócios, entre outras iniciativas. No primeiro dia da Expoantad, CNA e ApexBrasil promovem o Seminário Agro.BR, onde serão abordados temas como os desafios para exportação de produtos alimentares, tarifas comerciais, certificações, logística e cadeia de suprimentos e questões culturais.

O vice-presidente de Relações Internacionais, Gedeão Pereira, fará a abertura do evento. Também integram a comitiva da CNA a diretora de Relações Internacionais, Sueme Mori, o coordenador de Promoção Comercial, Rodrigo da Matta, e a assessora internacional Rita Padilla. Nos outros dias, a programação terá visitas técnicas, exposição de produtos e rodada de negócios. Os empresários da delegação atuam na produção de açaí, cebola, chocolate, cacau, arroz, palmito, geleias, doces, frutas, feijão, azeite, guaraná, creme de avelã e hortaliças. Encontros na capital – Na quarta (13), o vice-presidente de Relações Internacionais, Gedeão Pereira, e a diretora de Relações Internacionais, Sueme Mori, terão reuniões na Cidade do México, capital do país, para falar sobre a atuação da CNA na defesa dos interesses dos produtores rurais brasileiros. Os encontros serão com o embaixador do Brasil, Fernando Estelita Lins de Salvo Coimbra, e com dirigentes do Conselho Nacional Agropecuário, Câmara de Comércio México-Brasil e Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural.