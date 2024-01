Exportações de carne suína do Brasil atingem recorde em 2023

Vendas internacionais alcançaram US$ 2,818 bilhões, um aumento de 9,5% em comparação com o ano anterior

wirestock/Freepik Setor espera que os resultados de 2023 se repitam neste ano



As exportações de carne suína do Brasil atingiram um desempenho recorde em 2023, de acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). O volume total embarcado no ano passado foi de 1,229 milhão de toneladas, um aumento de 9,8% em relação a 2022. Em termos de receita, as vendas internacionais alcançaram US$ 2,818 bilhões, um aumento de 9,5% em comparação com o ano anterior. O presidente da ABPA, Ricardo Santin, afirmou que esses resultados confirmam as projeções estabelecidas para 2023. Ele destacou que o setor enfrentou oscilações nos custos de produção, mas conseguiu buscar a recuperação da rentabilidade. Além disso, Santin ressaltou que a abertura de novos mercados e as boas expectativas em relação aos destinos tradicionais dos produtos brasileiros devem manter os patamares alcançados no ano passado.

No último mês de 2023, as exportações de carne suína também apresentaram resultados positivos. Foram embarcadas 110,9 mil toneladas, um aumento de 7,9% em comparação com o mesmo período de 2022. No entanto, a receita totalizou US$ 231,5 milhões, uma queda de 8,8% em relação a dezembro de 2022. A China continua sendo a maior importadora de carne suína do Brasil, mesmo com uma redução de 15,6% no volume embarcado em 2023, em comparação com o ano anterior. Outros destinos importantes foram Hong Kong, Filipinas, Chile, Singapura, Uruguai, Vietnã e Japão. Luís Rua, diretor de mercados da ABPA, destacou que a diversificação dos destinos de exportação teve um impacto positivo nas vendas, especialmente para países da Ásia e Américas. Em relação aos estados exportadores, Santa Catarina liderou as exportações de carne suína em 2023, com 663,3 mil toneladas, seguida pelo Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Esses números mostram o bom desempenho do setor em diferentes regiões do país.