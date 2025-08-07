Governador do RS pede apoio federal para renegociação de dívidas agrícolas

Durante o evento de lançamento da Expointer em Brasília, ele enfatizou a necessidade de condições mais favoráveis para que os produtores consigam quitar suas obrigações financeiras

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, fez um apelo ao governo federal para que ofereça suporte na renegociação das dívidas dos agricultores que foram impactados por eventos climáticos, como secas e enchentes. Durante o evento de lançamento da Expointer em Brasília, ele enfatizou a necessidade de condições mais favoráveis para que os produtores consigam quitar suas obrigações financeiras. Leite também manifestou otimismo em relação à aprovação do projeto de lei 5122/2023, que visa permitir a utilização de recursos do Fundo Social para facilitar essa renegociação. O governador acredita que essa medida pode ser crucial para aliviar a pressão financeira sobre os agricultores.

A questão do endividamento dos produtores será um dos temas centrais da Expointer, que está programada para acontecer entre os dias 30 de agosto e 7 de setembro em Esteio. O evento é esperado para gerar uma movimentação econômica superior a R$ 8 bilhões, refletindo sua importância para o setor agropecuário. Além de ser um espaço para negócios, a feira também servirá como um fórum para discutir os direitos e as necessidades dos produtores rurais. Leite destacou que a Expointer é uma oportunidade valiosa para abordar os desafios enfrentados pelo setor e buscar soluções que beneficiem os agricultores.

