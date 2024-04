O Governo de São Paulo está dando destaque ao setor agrícola com o lançamento da campanha “Nosso Agro Tem Força”, iniciada nesta quarta-feira (24). A iniciativa, criada pela Secretaria de Comunicação em parceria com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, tem como objetivo divulgar as políticas públicas voltadas para pequenos, médios e grandes produtores rurais do interior e litoral. A campanha ressalta a importância crucial do agronegócio na economia paulista, representando 40% do Produto Interno Bruto (PIB) do Estado. Além disso, destaca o papel do setor na segurança alimentar, na sustentabilidade ambiental e na preservação da cultura e tradições rurais. Dentre as ações reunidas, o governo destaca investimentos em programas como o Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista (Feap), o Seguro Rural e o Pró-Trator, voltados para apoiar diretamente os produtores rurais. A campanha também terá visibilidade na Agrishow, em Ribeirão Preto, a partir do próximo domingo (28).