Governo federal libera R$ 7,7 bilhões para recuperação de áreas atingidas por incêndios florestais

O governo federal anunciou a liberação de recursos do RenovAgro, um programa voltado para o financiamento de sistemas de produção agropecuária sustentáveis, para auxiliar na recuperação de áreas devastadas por incêndios florestais. A informação foi divulgada pelo ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, que destacou a importância dessa medida para os produtores afetados. Com um total de R$ 7,7 bilhões disponíveis no Plano Safra 2024/25, a linha de crédito do RenovAgro agora poderá ser utilizada especificamente para financiar a recuperação de áreas que sofreram danos devido a incêndios. O secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Guilherme Campos, confirmou que essa nova destinação dos recursos estará acessível a partir da próxima semana.

Os produtores que desejarem acessar esses recursos precisarão apresentar documentação que comprove que suas áreas foram atingidas pelas chamas. A linha de crédito permitirá o financiamento de diversas culturas, incluindo cana-de-açúcar, citros, pastagens, cafezais, seringueiras e florestas plantadas. Os termos do financiamento incluem um prazo de pagamento de até dez anos, com um período de carência de dois anos e uma taxa de juros de 7% ao ano. O governo está atualmente avaliando os impactos das queimadas no agronegócio brasileiro, buscando entender a extensão dos prejuízos e como melhor apoiar os produtores afetados.

