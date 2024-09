Governo do Rio de Janeiro fecha parques estaduais por tempo indeterminado para combater incêndios florestais

Secretário de Ambiente e Sustentabilidade fez um apelo à população para que evite comportamentos que agravem a situação, como jogar bitucas de cigarro na vegetação e soltar balões

DAVI CORRÊA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Queimada consome área do Parque Nacional da Serra dos Órgaos (Parnaso), em Petrópolis, cidade da região serrana do Estado Rio de Janeiro



O secretário de Ambiente e Sustentabilidade do Rio de Janeiro, Bernardo Rossi, anunciou a decisão de fechar todos os parques estaduais por tempo indeterminado. Essa medida visa enfrentar os incêndios florestais que têm afetado a região nos últimos dias. Até agora, o Corpo de Bombeiros já conseguiu extinguir 194 focos de incêndio, mas ainda há 56 ocorrências em andamento. Desde o início do ano, o Estado registrou um total alarmante de 16.500 incêndios florestais. Para lidar com essa situação crítica, 62 frentes de trabalho estão ativas, contando com a participação de mais de 300 militares e 90 viaturas dedicadas ao combate às chamas. Rossi fez um apelo à população para que evitem comportamentos que possam agravar a situação, como jogar bitucas de cigarro na vegetação e soltar balões.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Durante o período de estiagem, todas as 40 unidades de conservação do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) estarão interditadas para visitação. Na última sexta-feira, o Corpo de Bombeiros conseguiu extinguir 333 focos de incêndio, mas ainda enfrenta mais de 60 ocorrências em diferentes áreas do Estado. A colaboração da população é fundamental, e qualquer avistamento de incêndio deve ser reportado imediatamente pelo telefone 193.

Publicado por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA