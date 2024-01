Produção de cana-de-açúcar no Brasil cresce 10% na safra de 2023-2024

Preços favoráveis do açúcar combinados com a perspectiva de boas safras

DIRCEU PORTUGAL/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO As previsões indicam um crescimento de cerca de 10% na produção, totalizando 677,6 milhões de toneladas.



A produção nacional de cana-de-açúcar na safra 2023-2024 foi beneficiada pelas condições climáticas regulares e pelos investimentos do setor sucroalcooleiro. Apesar do atraso no início da colheita devido às chuvas constantes, a moagem atingiu mais de 90% na Região Centro-Sul até dezembro de 2023. As previsões indicam um crescimento de cerca de 10% na produção, totalizando 677,6 milhões de toneladas. No mercado internacional, os preços favoráveis do açúcar combinados com a perspectiva de boas safras estimularam os usineiros a aumentarem a produção. Foram fabricadas 46,88 milhões de toneladas de açúcar em 2023, um aumento de 27,4% em relação à temporada passada. Esse aumento ocorreu em todas as regiões produtoras.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Com a maior disponibilidade de matéria-prima, o Brasil se manteve como o maior produtor mundial de açúcar, exportando entre 35% e 40% do comércio global. Os preços do açúcar nos mercados internacionais atingiram altas de mais de 27 centavos/libra-peso. O déficit entre a oferta e a demanda mundial do produto pressiona os níveis de cotação, o que pode ocorrer novamente na safra 2024-2025. O açúcar foi um dos poucos produtos do agronegócio exportados com aumento na quantidade (15,32%) e na receita (40,85%) em comparação com o ano anterior. Esse aumento de preço foi impulsionado pelo problema climático nas lavouras asiáticas, principalmente na Índia. Os principais importadores do produto estão localizados na Ásia, como China, Indonésia, Índia e Malásia.