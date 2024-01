Forças de Israel encontram rede de túneis do Hamas em Khan Younis

Túneis estariam sendo utilizados para manter reféns israelenses capturados durante ataques

ISRAELI ARMY / AFP Soldados israelenses operando na Faixa de Gaza em meio ao conflito com o Hamas



As Forças de Defesa de Israel divulgaram hoje que encontraram uma extensa rede de túneis sob a cidade de Khan Younis, construída pelo grupo extremista Hamas. De acordo com a organização, esses túneis eram utilizados para manter em cativeiro alguns dos reféns israelenses capturados durante os ataques ocorridos em 7 de outubro. Durante as batalhas em Khan Younis, os soldados identificaram mais de 300 saídas de ar espalhadas pela cidade, o que levou à descoberta dessa rede subterrânea com centenas de quilômetros de extensão. A localização do túnel foi possível graças à atuação conjunta da Brigada de Comando, da unidade de engenharia de combate de elite Yahalom e de outras forças especiais. Segundo as Forças Armadas, esse túnel está conectado a uma ampla rede subterrânea de túneis pertencentes ao Hamas.