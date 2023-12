Seca no sul da Bahia pode resultar na morte de até 10 mil cabeças de gado

Região já registrou uma queda de 50% na produção leiteira devido ao calor excessivo

Divulgação/Adasb Região já registrou uma queda de 50% na produção leiteira



A seca causada pelo fenômeno climático El Niño no sul da Bahia pode resultar na morte de até 10 mil cabeças de gado. A projeção é da Associação dos Agropecuaristas do Sul da Bahia (ADASB). A região já registrou uma queda de 50% na produção leiteira devido ao calor excessivo. A situação tem se agravado este ano, com a estiagem se prolongando além do normal. O presidente da ADASB, Aldrin Veiga Trevisan, alerta para o aumento de incêndios criminosos, especialmente em áreas próximas às rodovias, representando um perigo para todos. Ele ressalta a importância de medidas preventivas, como o controle de aceiro, e ações emergenciais para combater os incêndios. “Muitos de nossos associados têm registrado em suas propriedades incêndios criminosos, principalmente, em áreas que ficam às margens das rodovias, o que é um perigo para todos”, alertou.

Trevisan também destaca a necessidade de um decreto que reconheça a gravidade da seca no campo. Ele argumenta que a situação já atingiu um nível de emergência e calamidade, e que o reconhecimento oficial ajudaria os produtores, permitindo uma prorrogação no prazo de pagamento de seus financiamentos. Os prejuízos enfrentados pelos produtores tornam difícil honrar seus compromissos financeiros. Diante desse cenário, a ADASB pede o apoio do governo em todas as esferas, seja municipal, estadual ou federal. A associação busca medidas de suporte para enfrentar a seca, incluindo ações de controle de incêndios e auxílio financeiro aos produtores afetados. “Já entramos em uma situação de emergência e calamidade e esse reconhecimento ajudaria muitos produtores com uma prorrogação do prazo para pagamento de seus financiamentos, afinal, o produtor está amargando prejuízos e não terá como honrar seus compromissos”, finalizou o presidente da entidade.