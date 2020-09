Bolsonaro aparece de surpresa em última sessão do STF presidida por Toffoli

Presença do chefe do Executivo não constava na agenda oficial; ministro Luiz Fux assume comando da Corte nesta quinta-feira

Reprodução Presidente Bolsonaro foi convidado por Toffoli para se sentar ao seu lado durante a sessão



O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) apareceu de surpresa em meio à sessão do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta quarta-feira, 9. A participação do chefe do Executivo não estava prevista na agenda oficial de compromissos. A sessão de hoje é a última com Dias Toffoli como presidente da Corte. Amanhã, o vice-presidente Luiz Fux assume o comando do colegiado para o mandato de dois anos. O presidente apareceu no momento que o ministro Alexandre de Moraes homenageava Toffoli. Momentos depois, o próprio presidente do STF convidou Bolsonaro para se sentar ao seu lado durante a sessão.

Esta não é a primeira vez que o presidente aparece no Supremo sem aviso prévio. Em maio, o ex-capitão foi ao gabinete de Toffoli na presença de outros membros do governo federal e uma comitiva de empresários para debater medidas de isolamento social causada pelo novo coronavírus. À época, o STF afirmou que a visita havia sido marcada de última hora, mas também não constava na agenda oficial das autoridades.