Bolsonaro lidera disputa para eleição de 2022, aponta pesquisa

Levantamento feito pela Exame/IDEA mostra o presidente à frente de Lula e Moro em todos os cenários

Alan Santos/PR Presidente Jair Bolsonaro aparece à frente na pesquisa em disputas no primeiro e segundo turno



O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) aparece na frente em todos os cenários para a eleição de 2022 levantados pela pesquisa Exame/IDEA, divulgada nesta sexta-feira, 4. Em uma eventual disputa no primeiro turno, o atual chefe do governo federal aparece com 31% das intenções de voto, contra 17% do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e 13% do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Em um eventual segundo turno contra o petista, Bolsonaro também aparece à frente, com 42% dos votos, ante 31% do oponente. Já em uma disputa direta com Moro, o ex-capitão lidera com 38%, contra 31% do antigo aliado.

No levantamento para primeiro turno, Ciro Gomes aparece com 6% da preferência do eleitorado, ante 5% do apresentador Luciano Huck e 4% do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. O governador de São Paulo, João Doria, tem 3% das intensões de voto, mesmo número de João Amoedo. Marina Silva aparece com 2% dos votos, e o governador do Maranhão, Flávio Dino, tem 1% da preferência. Eleitores que ainda não sabem em quem votarão somam 7%, a mesma quantia de quem afirmou que votará em branco ou nulo.

O levantamento foi realizado com 1.235 pessoas, por telefone, em todas as regiões do país, entre os dias 24 e 31 de agosto. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos.