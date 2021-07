44% dos municípios de SP não registraram mortes por Covid-19 na última semana

O Estado também registrou a menor média de internações do ano, com queda de 9% nos últimos sete dias

RENATO S. CERQUEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Vice-governador atribuiu queda de casos e mortes ao avanço da campanha de vacinação



Dos 645 municípios do Estado de São Paulo, 288 não registraram novas mortes por Covid-19 na última semana, o que representa 44% das cidades. “A vacinação, além de diminuir as internações, também está reduzindo o número de mortes em São Paulo. Quase metade das cidades do nosso estado, 288 municípios, não registraram nenhum óbito na última semana, o que também é fruto da vacinação avançada no Estado”, afirmou o vice-governador Rodrigo Garcia (DEM). Os dados analisados são do dia 14 ao dia 21 de julho. São Paulo também registrou a menor média de internações do ano, com queda de 9% nos últimos sete dias. O número de casos de coronavírus também caiu 6,9%. São Paulo já vacinou mais da metade da população adulta com pelo menos uma dose de vacina. Ao menos 18,6% já completaram o esquema vacinal, garantindo proteção completa contra a Covid-19.