52% dos brasileiros acham que país corre risco de virar comunista, aponta Datafolha

Pesquisa ainda apontou que 29% dos entrevistados se consideram ‘petistas raiz’, enquanto outros 25% se declaram bolsonaristas

Neste sábado, 1º, o Instituto Datafolha divulgou uma pesquisa sobre temas recorrentes na política brasileira nos últimos anos e apontou que 52% dos brasileiros acham que o país corre o risco de virar um país comunista. Essa parcela sobe para 73% entre os eleitores de Jair Bolsonaro (PL), que repetiu a sentença durante a corrida presidencial de 2022 contra o presidente Lula (PT), eleito com 50,9% dos votos. Outro tema recorrente nos últimos anos foi a ditadura. Segundo o levantamento do Datafolha, 47% dos entrevistados disseram que não houve benefícios ao país com o regime militar, mas outros 36% acreditam que a ditadura trouxe coisas boas ao país. Ainda sobre a polarização na política, 29% se consideram ‘petistas raiz’ e 25% bolsonaristas. Perguntados sobre o legado do governo do PT (2003 a 2016) e do governo Bolsonaro (2019 a 2022), 33% afirmaram que veem coisas boas nos dois períodos. A pesquisa foi realizada entre os dias 12 e 14 de junho com 2.010 pessoas, acima dos 16 anos, em 112 municípios. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos.