53% da população adulta de São Paulo já recebeu ao menos uma dose da vacina contra a Covid-19, diz Doria

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou, em coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes, que 53% da população com mais de 18 anos no Estado já recebeu a primeira aplicação da vacina contra a Covid-19. O índice corresponde à aplicação de 18,7 milhões de doses. Do total de pessoas adultas em São Paulo, 18% já completaram o esquema vacinal. Foram 6,3 milhões de segundas doses administradas no Estado. Nesta quarta, a taxa de ocupação dos leitos de UTI está em 74,8% no Estado e em 68,9% na Grande São Paulo. Segundo o secretário de Saúde do Estado de São Paulo, Jean Gorinchteyn, é a primeira vez em três meses que a taxa de ocupação de leitos no Estado está menor que 75%. A última vez foi no dia 1º de março. Quanto ao número de internados, 9.778 estão em UTI e 10.419 estão em enfermaria — entre casos confirmados e suspeitos. “As quedas, até a semana passada e retrasada, se expressavam na diminuição de internação em Unidade de Terapia Intensiva. De acordo com o governo, foi observada a queda de internação de pessoas com mais de 6o anos. O que passamos a observar é a queda concomitante da internação em UTI e em enfermaria”, apontou Gorinchteyn. A diminuição no número de casos de Covid-19, na comparação com a semana epidemiológica anterior, foi de 7,1%. Em relação às internações, a queda foi de 8,9%. De óbitos, de 2,9%. Em nove semanas, é a primeira vez que os três índices recuaram. O Estado de São Paulo contabiliza 3.737.348 casos e 127.681 mortes pela doença.