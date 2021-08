95% das pessoas internadas com Covid-19 na cidade Rio de Janeiro não se vacinaram

Dados trazidos pela prefeitura do município apontam que, em julho, quase metade dos casos de Covid-19 foram causados pela variante Delta

Dados relativos à pandemia na cidade do Rio de Janeiro apontam uma diminuição na proporção de pessoas na faixa etária de 40 a 59 anos internadas por Covid-19. Os números foram apresentados na manhã desta sexta-feira, 6, durante a apresentação do 31° boletim epidemiológico. “Como a gente avançou muito na vacinação de 40 a 59 anos, diminuiu a internação nesse grupo, assim como a internação global na cidade”, relatou o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz. Segundo ele, dos internados pela doença na capital fluminense, apenas 5% são de pessoas que se vacinaram contra a Covid-19. Os outros 95% dos casos são de indivíduos que não tomaram a primeira dose do imunizante.

“Agora, temos uma situação que merece atenção: só 5% das pessoas que se internam tomaram pelo menos uma dose da vacina. 95% das pessoas internadas são pessoas que não se vacinaram”, detalhou Soranz. “Esse é um dado que reforça que as vacinas funcionam, elas têm efeito, mas ainda tem muita internação de pessoas que não se vacinaram por motivos diversos”, disse. A informação foi ressaltada pelo prefeito Eduardo Paes (Republicanos). “Só 5% dos casos de internações são de pessoas que se vacinaram. Quem está sendo internado é quem não tomou a primeira dose. Isso mostra a força da vacina e a importância de ir tomar a sua dose”, afirmou Paes.

Variante Delta no município do Rio

Um dado preocupante trazido pela Prefeitura do Rio de Janeiro é de que, em julho, quase metade dos casos de Covid-19 foram causados pela variante Delta. Dos infectados, 65,6% são adultos. Do total de casos da variante Delta no município, 95,5% correspondem a síndrome gripal. Apenas 0,5% são de Síndrome Respiratória Aguda Grave. De todos os infectados, 98,5% tiveram alta e se curaram da doença. Houve apenas um óbito pela cepa.