Prefeitura do Rio planeja réveillon com 13 palcos espalhados pela cidade

Município divulgou o caderno de encargos e contrapartidas para as empresas que têm interesse em patrocinar os eventos; realização da virada está condicionada ao cenário epidemiológico da pandemia

ALLAN CARVALHO/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO Serão 3 palcos só na Praia de Copacabana e outros 10 em outros bairros da cidade do Rio de Janeiro



A Prefeitura do Rio de Janeiro planeja espalhar 13 palcos pela capital fluminense, incluindo três no bairro de Copacabana, durante o réveillon deste ano. A Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro (Riotur) divulgou na manhã desta sexta-feira, 6, o caderno de encargos e contrapartidas para as empresas que têm interesse em patrocinar os eventos. A gestão esclarece que a realização de virada para 2022 será condicionada as determinações estabelecidas pelos órgãos competentes em relação ao combate da Covid-19 no município. Sendo assim, a realização do evento pode ser impossibilita pelo agravamento do cenário epidemiológico da pandemia na cidade.

Atualmente, o Rio de Janeiro vê um aumento de casos e um risco da disseminação da variante Delta, identificada pela primeira vez na Índia e considerava mais transmissível. O documento não define quais as medidas sanitárias devem ser tomadas pelos organizadores. Estima-se a presença de cerca 1 milhão de pessoas espalhadas nos 13 palcos. Este ano, os espetáculos pirotécnicos estão permitidos desde que estejam de acordo com as normas de segurança. Em 2020, a tradicional queima de fogos de Copacabana foi cancelada visando evitar a aglomeração e concentrações de pessoas na região. Neste ano, a gestão municipal pretende encaixar três palcos na praia: um principal e dois satélites. Além dos três pontos em Copacabana, a prefeitura pretende instalar mais 10 palcos nos seguintes locais:

Boulevard Olímpico, em Gamboa

IAPI da Penha

Piscinão de Ramos

Praia do Flamengo

Praia da Bica, na Ilha do Governador

Praia da Capela, na Pedra de Guaratiba

Praia de Sepetiva

Praia da Moreninha, em Paquetá

Praça Guilherme da Silveira, em Bangu

Praça do Samba, no Parque de Madureira

O palco em Boulevard Olímpico é uma novidade para o réveillon de 2021/2022. As empresas têm até o dia 6 de setembro para enviar as propostas. A instituição será responsável pela operacionalização, formatação e fornecimento de toda a infraestrutura necessária para o atendimento das necessidades do projeto técnico. Em contrapartida, as empresas poderão expor as suas marcas durante a realização do evento.