Número de internados por Covid-19 fica abaixo de 10 mil em São Paulo

Pela primeira vez no ano, a média móvel de novas internações está abaixo de mil; ao todo, 9.745 doentes estão internados, sendo 4.661 em enfermarias e 5.084 em leitos de terapia intensiva

ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Mais de 3,7 milhões pessoas do Estado tiveram a Covid-19 e já estão recuperadas, 429.257 chegaram a ser internadas e 140 mil morreram por complicações da doença



O número de pacientes internados pela Covid-19 no Estado de São Paulo ficou abaixo de 10 mil e, pela primeira vez no ano, a média móvel de novas internações está abaixo de mil, com 990 hospitalizações. Ao todo, 9.745 doentes estão internados, sendo 4.661 em enfermarias e 5.084 em leitos de terapia intensiva (UTI). No pico da segunda onda da pandemia, houve quase o triplo de hospitalizações pela doença e, no ápice da superlotação, os hospitais chegaram a tratar 31 mil pacientes em todo o Estado. A conta em São Paulo é superlativa, mais de 3,7 milhões pessoas tiveram a Covid-19 e já estão recuperadas, 429.257 chegaram a ser internadas e 140 mil morreram por complicações da doença. A queda nos números é reflexo do avanço da campanha de vacinação. A taxa de ocupação dos leitos e UTI, atualmente, é de 47,2% no Estado e de 43,2% na Grande São Paulo.

*Com informações do repórter Victor Moraes