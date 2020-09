Posse de Fux no STF teve oito positivos para Covid-19; confira outros eventos que disseminaram a doença

Um casamento na Bahia, uma festa de um tenista e uma comemoração de férias em Ibiza tiveram nomes famosos entre os contaminados

Flickr/Palácio do Planalto Esse não foi o primeiro evento durante a pandemia que ajudou a disseminar a doença



A posse do ministro Luiz Fux no Supremo Tribunal Federal (STF) teve pelo menos oito autoridades que testaram positivo para Covid-19 dias após o evento. Entre elas estão o próprio Fux; o presidente da Câmara, Rodrigo Maia; o procurador-geral da República, Augusto Aras; a presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Maria Cristina Peduzzi; os ministros do Superior Tribunal de Justiça Luís Felipe Salomão, Antônio Saldanha Palheiro e Benedito Gonçalves; e o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. Entretanto, esse não foi o primeiro evento durante a pandemia que ajudou a disseminar a doença. Um casamento na Bahia, uma festa do tenista Novak Djokovic e uma comemoração de férias em Ibiza tiveram nomes famosos entre os contaminados pelo novo coronavírus.

Festa de Djokovic

Em junho, Novak Djokovic, tenista número um do mundo, organizou uma festa em Belgrado, na Sérvia, durante o torneio que era anfitrião, batizado de Adria Tour. Após imagens divulgadas em que ele e colegas aparecem dançando sem camisa em um palco, pelo menos oito pessoas testaram positivo para Covid-19. Entre os nomes estão o do próprio Djokovic, a esposa Jelena, o búlgaro Grigor Dimitrov e o croata Borna Coric. O sérvio Viktor Troicki e a esposa grávida também tiveram a doença. Christian Groh, técnico de Dimitrov, e Marco Panichi completam a lista.

Férias de Neymar

No início de setembro, o jogador Neymar decidiu passar as férias em Ibiza, na Espanha. Após encontrar com diversos amigos e celebridades, incluindo Anitta, ele testou positivo para Covid-19. Além dele, o pai de Neymar e o filho Davi Lucca também adoeceram. Outros dois jogadores do Paris Saint-Germain (PSG) também foram infectados – de acordo com rumores, seriam Di María e Paredes. Os amigos do jogador, Gil Cebola e Jota Amâncio, também tiveram o novo coronavírus. O jogador Marquinhos, a esposa Carol Cabrino e o filho, Enrico, também testaram positivo.

Casamento da irmã de Pugliesi

Logo no começo da pandemia, ainda em março, a influenciadora digital Marcella Minelli, irmã de Gabriela Pugliesi, casou em Itacaré, na Bahia, em uma festa para mais de 500 convidados. Poucos dias depois, dois deles testaram positivo para Covid-19. Até hoje não se sabe ao certo quantas pessoas foram contaminadas no evento, mas os rumores afirmam que em torno de 15 pessoas ficaram doentes. Entre os nomes confirmados estão o da própria Pugliesi, a influenciadora Shantal Verdelho e o filho Filippo, a cantora Preta Gil e a atriz Fernanda Paes Leme.