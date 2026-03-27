A tolerância técnica de decibéis e o risco de apreensão ao instalar um escapamento esportivo na moto

O sistema de exaustão modificado e as métricas de engenharia exigidas pelas resoluções do Conama e pelo Código de Trânsito Brasileiro

Paulo Pinto/Agência Brasil A legalidade da peça esportiva depende inteiramente do volume de ruído gerado pela combustão e expelido pela ponteira



A substituição do sistema de exaustão original por uma ponteira esportiva não é proibida pela legislação de trânsito, mas exige adequação estrita aos parâmetros de emissão sonora. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) não veda a customização da motocicleta, desde que o novo componente preserve as funções de filtragem de gases e abafamento de ruídos do motor. Rodar com a descarga livre ou adulterar o silenciador interno resulta em autuações pesadas e na retenção imediata da motocicleta em fiscalizações. Para modelos fabricados a partir de 1999, a régua de tolerância obriga os proprietários a consultarem a ficha técnica de fábrica antes de qualquer alteração no conjunto mecânico.

Parâmetros acústicos e a margem de tolerância estipulada pelo Conama

A legalidade da peça esportiva depende inteiramente do volume de ruído gerado pela combustão e expelido pela ponteira. A Resolução 252/1999 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) estabelece as diretrizes exatas de pressão sonora para os veículos em circulação.

Para motocicletas fabricadas até 31 de dezembro de 1998, o limite absoluto de ruído permitido é de 99 dB(A). Já para os modelos produzidos a partir de 1º de janeiro de 1999, a engenharia de fábrica dita a regra. O volume não pode ultrapassar o limite descrito no manual do proprietário, somado a uma margem de tolerância de 3 dB(A) para compensar o desgaste natural do motor e do sistema de exaustão. Se o manual da sua motocicleta especifica 80 decibéis a 4.000 RPM, o teto legal durante uma blitz será de 83 decibéis.

Anomalias no silenciador e indícios visuais de infração no sistema de exaustão

O condutor deve inspecionar periodicamente a integridade física da ponteira e do coletor. A ausência de componentes internos, como a remoção intencional do DB Killer (abafador removível) ou a retirada do catalisador, altera drasticamente a compressão dos gases e o barulho emitido.

Essas modificações configuram a infração de conduzir o veículo com descarga livre ou silenciador de motor defeituoso, prevista no artigo 230, inciso XI, do CTB. Estalos metálicos anormais durante a desaceleração, excesso de fumaça escura ou vibrações excessivas nas pedaleiras são sintomas claros de que o escapamento não está operando dentro das especificações da engenharia original. Essas falhas aumentam o risco de problemas de ignição e causam a perda de torque em baixas rotações.

O protocolo de aferição e a exigência do decibelímetro durante a blitz

A autuação por excesso de ruído não pode ser feita de forma subjetiva ou baseada apenas na audição do agente de fiscalização. A norma NBR 9714 exige a utilização de um decibelímetro aferido pelo Inmetro para comprovar a irregularidade acústica. O processo técnico de medição segue etapas rigorosas para garantir a validade do teste perante a lei:

1. Posicionamento do equipamento acústico

O microfone do aparelho medidor deve ser posicionado a exatos 0,5 metro de distância do bocal do escapamento, com uma inclinação de 45 graus em relação ao fluxo dos gases. A medição precisa ocorrer em um ambiente aberto, longe de paredes ou obstáculos maciços que possam causar o rebote das ondas sonoras e alterar o resultado.

2. Aceleração do motor e testes de RPM

A motocicleta deve estar com o motor em temperatura ideal de funcionamento e com o câmbio na marcha neutra. O agente eleva as rotações até atingir metade da rotação de potência máxima indicada pela montadora na ficha técnica. A aceleração é mantida constante por alguns segundos para estabilizar o fluxo do escapamento.

3. Leitura dos níveis de pressão sonora

Após estabilizar a rotação do motor, o acelerador é solto abruptamente para testar o abafamento da peça. O decibelímetro registra o pico de ruído gerado durante a fase de desaceleração. O maior valor obtido em uma série de três medições consecutivas é o número considerado para a emissão do laudo técnico de infração.

Custos da autuação e o valor de reversão do conjunto mecânico

Ignorar as especificações do sistema de exaustão gera impactos diretos e imediatos no bolso do proprietário. A infração por alterar as características originais do veículo sem autorização ou rodar com a descarga livre é considerada de natureza grave. A penalidade administrativa inclui uma multa no valor de R$ 195,23, além do acréscimo de cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O veículo fica retido no local da abordagem até que o problema sonoro seja sanado. Caso não seja possível instalar um escapamento regularizado na hora, a moto é removida para o pátio do Detran, gerando despesas adicionais com acionamento de guincho e o pagamento de diárias. O custo para adquirir uma ponteira esportiva devidamente homologada ou reverter o sistema para a peça original de fábrica varia de R$ 400 a mais de R$ 2.500, dependendo da cilindrada e da complexidade da injeção eletrônica da motocicleta. Além disso, o cenário legislativo tem se tornado mais rígido: propostas recentes no Congresso Nacional visam transformar a reincidência de poluição sonora em crime, estabelecendo multas que podem chegar a R$ 1.000 para condutores reincidentes.

Trocar o escapamento da moto por um modelo esportivo dá multa?

A substituição não gera autuação automática de trânsito, desde que o novo equipamento preserve as características de filtragem de gases e não ultrapasse os limites de decibéis estipulados no manual do veículo.

Qualquer policial de trânsito pode multar por escapamento barulhento?

Sim, mas a infração por excesso de ruído do motor exige obrigatoriamente a medição com o uso do decibelímetro no momento da abordagem. Autuações aplicadas exclusivamente “de ouvido” ferem as diretrizes técnicas do sistema de trânsito e podem ser anuladas mediante recurso administrativo.

A manutenção preventiva e o respeito aos parâmetros de fábrica da engenharia automotiva vão muito além do mero cumprimento de regras de trânsito. O tráfego prolongado com equipamentos de exaustão fora do padrão intensifica a poluição sonora urbana e gera fadiga auditiva severa ao próprio motociclista. A despressurização incorreta do motor também compromete o tempo de resposta do acelerador, desgastando válvulas prematuramente e elevando os riscos operacionais durante manobras de ultrapassagem nas rodovias.

Fontes Consultadas