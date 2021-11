Academia Brasileira de Letras elege Paulo Niemeyer Filho como novo membro efetivo

Médico e escritor foi eleito com 25 dos 34 votos dados pelos Acadêmicos; ele assumirá a cadeira 12, sucedendo Alfredo Bosi, que morreu em abril deste ano

MARCOS ARCOVERDE/ESTADÃO CONTEÚDO Paulo Niemeyer Filho é formado em medicina pela UFRJ; presidente da ABL comemorou sua entrada para o quadro de membros



A Academia Brasileira de Letras elegeu o médico e escritor Paulo Niemeyer Filho como novo ocupante da Cadeira 12 de seu Quadro de Membros Efetivos. O posto ficou vago com a morte do Acadêmico e professor Alfredo Bosi, que aconteceu no dia 7 de abril de 2021. Ao todo, 34 membros da Academia votaram de forma presencial ou virtual – houve uma ausência por questões de saúde – e Paulo recebeu 25 destes votos. O Acadêmico e presidente da ABL, Marco Lucchesi, comentou a entrada de Paulo e afirmou que sua presença demonstra o compromisso da Academia com o “conhecimento integral”. “Paulo Niemeyer entra para a Academia Brasileira de Letras como agente da ciência e da cultura, em sintonia com o humanismo e a modernidade. Sua presença reafirma o compromisso desta Casa com o conhecimento integral, de que ele, Paulo, é mestre consumado”. Nascido em 9 de abril de 1952, Paulo graduou-se pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1975. Atualmente é Diretor Médico do Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer e Membro do Conselho da Fundação do Câncer.