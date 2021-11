Pesquisadores brasileiros descobrem nova espécie de dinossauro sem dente; veja animação

Descoberta foi apresentada nesta quinta-feira, 18, por cientistas do Museu Nacional/UFRJ, da COPPE/UFRJ e do Centro Paleontológico da Universidade do Contestado

Divulgação Museu Nacional/Maurílio Oliveira e Centro de Pesquisa Paleontológica - Universidade do Contestado Espécie viveu há cerca de 70 milhões de anos onde hoje está localizada a cidade de Cruzeiro do Oeste, no Paraná



Um grupo de pesquisadores apresentou a descrição de uma nova espécie de dinossauro descoberta no Brasil. Batizado de Berthasaura leopoldinae, o animal era de pequeno porte e viveu no período Cretáceo, na região onde hoje existe a cidade de Cruzeiro do Oeste, no Paraná. A descrição da nova espécie foi apresentada em coletiva realizada nesta quinta-feira, 18, por pesquisadores do Museu Nacional/UFRJ, da COPPE/UFRJ e do Centro Paleontológico da Universidade do Contestado. O material também foi publicado no periódico Scientific Reports. A idade estimada do animal é de 70 milhões de anos e, segundo o Museu Nacional, os fósseis encontrados representam “um dos esqueletos mais completos desses répteis descobertos no Brasil, tem apenas 1 metro e surpreende os pesquisadores por não ter dentes”.