Acidente com caminhão e van na BA deixa 16 mortos; crianças estão entre as vítimas

Ocupantes do veículo eram todos da mesma família

Divulgação / Redes sociais Acidente envolvendo uma van de passageiros e um caminhão deixou 16 mortos e cinco feridos.



Um acidente envolvendo uma van de passageiros e um caminhão deixou 16 mortos e cinco feridos na tarde de domingo (31), na BR-116, em Santa Terezinha, no interior da Bahia. Entre as víttimas, quatro eram crianças.

O motorista do caminhão foi autuado em flagrante por homicídio doloso, quando há intenção de matar. Os passageiros da van eram da mesma família.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão ocorreu por volta das 16h40, no km 507 da rodovia. As 16 pessoas eram passageiras da van e, além dos mortos, quatro passageiros ficaram feridos e foram socorridos para unidades de saúde da região. O condutor do caminhão também sofreu ferimentos e recebeu atendimento médico.

Informações preliminares apontam que a van transportava integrantes de uma mesma família e seguia de Amargosa para Salvador, retornando de uma confraternização familiar. Já o caminhão fazia o trajeto entre Juazeiro, na Bahia, e o estado do Rio de Janeiro.

Segundo os levantamentos iniciais da PRF e da Polícia Civil, o caminhão teria invadido a faixa contrária e batido de frente com a van. As circunstâncias exatas do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades.

Tragédia na BR-116 | batida entre van e caminhão provoca quinze mortes no Centro Norte Baiano pic.twitter.com/Z4yqEj7PoI — Blog do Anderson (@blogdoanderson) June 1, 2026

Acidente entre caminhão e uma van deixou pelo menos 15 pessoas mortas na tarde deste domingo (31), na BR-116, em Santa Terezinha, na Bahia.

Equipes da PRF e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender à ocorrência. A pista foi interditada nos dois sentidos para a remocão… pic.twitter.com/yroQfF4U7V — Tumulto BR (@TumultoBR) June 1, 2026

Vítimas

Equipes do 16º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM), sediado em Santo Antônio de Jesus, atuaram na ocorrência com quatro viaturas. Os bombeiros realizaram a retirada de oito corpos que ficaram presos às ferragens dos veículos.

A Polícia Militar da Bahia confirmou que entre os mortos estão o sargento Manuel Oliveira dos Santos, integrante do Batalhão de Polícia de Guardas, além de sua esposa e sua filha. Em nota, a corporação lamentou a perda da família do policial e manifestou solidariedade aos familiares e amigos de todas as vítimas.

O Departamento de Polícia Técnica informou que removeu as 16 vítimas fatais do local do acidente. A perícia foi realizada pela Coordenadoria Regional de Polícia Técnica de Santo Antônio de Jesus.

Para agilizar os procedimentos, sete corpos estão sendo periciados em Santo Antônio de Jesus e outros nove foram encaminhados para Feira de Santana. Após a conclusão dos exames e da identificação das vítimas, todas as liberações serão realizadas pelo Instituto Médico Legal (IML) de Salvador.

Caminhão apresentava irregularidade

O motorista do caminhão permanece internado sob atendimento médico. A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias do acidente.

Durante a fiscalização realizada após a colisão, a PRF constatou que o cronotacógrafo (equipamento que registra a velocidade, o tempo de direção e a distância percorrida) do caminhão apresentava irregularidade de funcionamento, o que impossibilitou a comprovação do tempo que o motorista estava dirigindo.

Em razão da gravidade do acidente, o trecho da BR-116 permaneceu totalmente interditado durante parte dos trabalhos das equipes de emergência, perícia e remoção dos veículos. Segundo a PRF, a pista foi completamente liberada às 3h47 desta segunda-feira (1º), após a conclusão dos procedimentos de atendimento da ocorrência e limpeza da via. As investigações sobre as causas do acidente seguem em andamento.

Veja quem são as vítimas

A lista de quem são os 16 mortos foi divulgada pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT), na manhã desta segunda-feira (1º). A identificação das vítimas foi feita por meio de necropapiloscopia, que é um método pericial que identifica cadáveres por meio das impressões digitais. Quatro dos nomes tiveram somente suas iniciais divulgadas por se tratarem de crianças.