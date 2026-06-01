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Acidente com caminhão e van na BA deixa 16 mortos; crianças estão entre as vítimas

Ocupantes do veículo eram todos da mesma família

  • Por Rafael Rintzel
  • 01/06/2026 11h28 - Atualizado em 01/06/2026 12h08
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Divulgação / Redes sociais Acidente envolvendo uma van de passageiros e um caminhão deixou 16 mortos e cinco feridos. Acidente envolvendo uma van de passageiros e um caminhão deixou 16 mortos e cinco feridos.

Um acidente envolvendo uma van de passageiros e um caminhão deixou 16 mortos e cinco feridos na tarde de domingo (31), na BR-116, em Santa Terezinha, no interior da Bahia. Entre as víttimas, quatro eram crianças.

O motorista do caminhão foi autuado em flagrante por homicídio doloso, quando há intenção de matar. Os passageiros da van eram da mesma família.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão ocorreu por volta das 16h40, no km 507 da rodovia. As 16 pessoas eram passageiras da van e, além dos mortos, quatro passageiros ficaram feridos e foram socorridos para unidades de saúde da região. O condutor do caminhão também sofreu ferimentos e recebeu atendimento médico.

Informações preliminares apontam que a van transportava integrantes de uma mesma família e seguia de Amargosa para Salvador, retornando de uma confraternização familiar. Já o caminhão fazia o trajeto entre Juazeiro, na Bahia, e o estado do Rio de Janeiro.

Segundo os levantamentos iniciais da PRF e da Polícia Civil, o caminhão teria invadido a faixa contrária e batido de frente com a van. As circunstâncias exatas do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades.

Vítimas

Equipes do 16º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM), sediado em Santo Antônio de Jesus, atuaram na ocorrência com quatro viaturas. Os bombeiros realizaram a retirada de oito corpos que ficaram presos às ferragens dos veículos.

A Polícia Militar da Bahia confirmou que entre os mortos estão o sargento Manuel Oliveira dos Santos, integrante do Batalhão de Polícia de Guardas, além de sua esposa e sua filha. Em nota, a corporação lamentou a perda da família do policial e manifestou solidariedade aos familiares e amigos de todas as vítimas.

O Departamento de Polícia Técnica informou que removeu as 16 vítimas fatais do local do acidente. A perícia foi realizada pela Coordenadoria Regional de Polícia Técnica de Santo Antônio de Jesus.

Para agilizar os procedimentos, sete corpos estão sendo periciados em Santo Antônio de Jesus e outros nove foram encaminhados para Feira de Santana. Após a conclusão dos exames e da identificação das vítimas, todas as liberações serão realizadas pelo Instituto Médico Legal (IML) de Salvador.

Caminhão apresentava irregularidade

O motorista do caminhão permanece internado sob atendimento médico. A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias do acidente.

Durante a fiscalização realizada após a colisão, a PRF constatou que o cronotacógrafo (equipamento que registra a velocidade, o tempo de direção e a distância percorrida) do caminhão apresentava irregularidade de funcionamento, o que impossibilitou a comprovação do tempo que o motorista estava dirigindo.

Em razão da gravidade do acidente, o trecho da BR-116 permaneceu totalmente interditado durante parte dos trabalhos das equipes de emergência, perícia e remoção dos veículos. Segundo a PRF, a pista foi completamente liberada às 3h47 desta segunda-feira (1º), após a conclusão dos procedimentos de atendimento da ocorrência e limpeza da via. As investigações sobre as causas do acidente seguem em andamento.

Veja quem são as vítimas

A lista de quem são os 16 mortos foi divulgada pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT), na manhã desta segunda-feira (1º). A identificação das vítimas foi feita por meio de necropapiloscopia, que é um método pericial que identifica cadáveres por meio das impressões digitais. Quatro dos nomes tiveram somente suas iniciais divulgadas por se tratarem de crianças.

  • Bárbara Maria Estevão dos Santos – 65 anos
  • Caroline Oliveira dos Santos – 24 anos
  • C. S.M. – 09 anos
  • Cassildo Ribeiro – 43 anos
  • Daniel Oliveira dos Santos – 26 anos
  • Deise Gomes Oliveira – 46 anos
  • Edmilson Ribeiro Santos – 50 anos
  • Jirlene Ribeiro de Oliveira Santos – 47 anos
  • José Souza Santos – 75 anos
  • L. S. S. M – 12 anos
  • Manuel Oliveira dos Santos – 52 anos
  • M. R. G. E. S.– 09 anos
  • M. G. G. de O. – 11 anos
  • Maritânia Soares dos Santos – 44 anos
  • Nicole Guimarães de Castro – 37 anos
  • Queciane Carvalho Ramos – 39 anos
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