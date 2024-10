Acidente de parapente em Guarujá deixa um morto e outro ferido

Colisão entre os dois praticantes de parapente aconteceu durante o voo, resultando em consequências fatais para um deles

Reprodução/RedesSociais Lucas Ribeiro Maced, morreu após acidente de parapente



Um trágico acidente de parapente ocorreu no Morro do Maluf, em Guarujá, litoral paulista, no dia 7 de outubro de 2024. Um homem de 37 anos, identificado como Lucas Ribeiro Maced, perdeu a vida, enquanto outro, de 55 anos, sofreu ferimentos. A colisão entre os dois praticantes de parapente aconteceu durante o voo, resultando em consequências fatais para um deles. Após o impacto, a vítima mais jovem foi imediatamente socorrida e levada ao Hospital Santo Amaro. Infelizmente, o homem de 37 anos não sobreviveu ao acidente e faleceu no local. A situação gerou grande comoção entre os presentes e a comunidade local. As autoridades foram acionadas para investigar o ocorrido. A perícia técnica já está em andamento, e o caso foi registrado na Delegacia de Guarujá como morte acidental e lesão corporal. As circunstâncias que levaram à colisão ainda estão sendo apuradas pelas autoridades competentes.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA