Acidente entre caminhão e carreta no Rodoanel deixa dois feridos em estado grave

Colisão aconteceu na altura da cidade de Osasco e vítimas foram encaminhadas para hospitais da região

Jovem Pan News Duas pessoas ficaram gravemente feridas no acidente



Um acidente entre um caminhão e uma carreta no trecho Oeste do Rodoanel na manhã desta segunda-feira, 18, deixou duas pessoas gravemente feridas. As informações foram confirmadas pelo Corpo de Bombeiros de São Paulo. O acidente aconteceu no km 22, sentido Régis Bittencourt, na altura da cidade de Osasco. O motorista do caminhão ficou preso nas ferragens da cabine após a batida, sendo atendido pelos socorristas da CCR, concessionária que administra a via. A outra vítima seria uma pessoa que foi atropelada. Segundo os bombeiros, nove viaturas foram mobilizadas para atender a ocorrência, além de um helicóptero Águia. Segundo a CCR, uma das vítimas foi encaminhada para o Hospital das Clínicas pelo Águia, enquanto a outra foi levada para o Hospital de Osasco pela equipe da concessionária. No momento, as faixas 1 e 2 estão liberadas para tráfego.