Acidente entre caminhão, ônibus e carros deixa 6 mortos na via Dutra

Devido ao impacto da batida, dois carros e o ônibus pegaram fogo; engavetamento causou 10 km de lentidão na rodovia

Divulgação/Polícia Rodoviária Federal Ônibus pegou fogo após a batida



Um acidente entre um caminhão, um ônibus e quatro carros na Rodovia Presidente Dutra deixou seis mortos e sete feridos na manhã desta terça-feira, 14. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o engavetamento ocorreu na via por volta das 9h40, no sentido São Paulo, em São José dos Campos. Devido ao impacto da batida, dois carros e o ônibus pegaram fogo. A pista foi totalmente interditada para o trabalho da PRF e do Corpo dos Bombeiros. As seis vítimas fatais estavam no mesmo veículo, um GM Corsa, e vinham da colônia penal de Tremembé, com destino a capital paulista. Todos os feridos estavam no ônibus. O acidente gerou 10 km de lentidão na via Dutra. Segundo a PRF, o trânsito foi liberado por volta das 12h50.