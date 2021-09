Veja o momento da queda do avião que matou sete pessoas em Piracicaba

Queda da aeronave aconteceu por volta das 9h, 15 minutos após a decolagem; acidente deixou sete pessoas mortas, sendo cinco da mesma família

Reprodução Corpo de Bombeiros afirma que ainda há muito fogo e fumaça no local



Uma câmera de segurança de uma casa registrou o momento em que um avião de pequeno porte caiu na cidade de Piracicaba, interior de São Paulo, nesta terça-feira, 14. A queda da aeronave aconteceu por volta das 9h, 15 minutos após a decolagem, em uma área de vegetação natural do bairro Santa Rosa, próximo da Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatec) e da pista de pouso do aeroporto do município. No vídeo capturado pela câmera de segurança, é possível ver o momento exato em que o avião caí na vegetação e explode. Uma forte fumaça aparece no horizonte. Após o barulho da explosão, moradores do bairro saem de suas casas em direção à área do acidente.

O incidente deixou sete pessoas mortas, sendo cinco da mesma família. Entre as vítimas, estão o empresário Celso Silveira Mello Filho, a sua esposa, Maria Luiza Meneghel, seus três filhos, Celso, Fernando e Camila, o piloto Celso Elias Carloni e o copiloto Giovani Gulo. O Corpo de Bombeiros afirma que ainda há muito fogo e fumaça no local. Seis viaturas dos Bombeiros foram deslocadas para a ocorrência. Foi montada uma força-tarefa, que reúne várias secretarias municipais e do Semae, para ajudar no resgate e para conter as chamas que se alastraram pela vegetação, após a explosão do avião. A Hyundai, que está instalada próximo ao local do acidente, também enviou brigadistas. Aproximadamente 100 pessoas estão no local para auxiliar na ocorrência.

Confira o vídeo do momento da queda: